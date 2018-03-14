Yunus Emre'nin 100 şiiri Kazakçaya çevrildi

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kazak iş adamları ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin katkılarıyla Yunus Emre’nin 100 şiiri ilk kez Türkçeden Kazakçaya çevrilerek kitap olarak basıldı.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, şair Malik Otarbayev’in Türkçeden Kazakçaya çevirdiği 100 şiirin yer aldığı “Yunus Emre’nin şiirleri” kitabının tanıtımı Almatı Milli Müzesi'nde yapıldı.

Tanıtıma, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Almatı Milli Kütüphanesi Müdürü Janat Seydumanov, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Özçelik ve şair Otarbayev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yıldız, Yunus Emre’nin çok az sayıda şiirinin geçmişte Rusçadan Kazakçaya çevrildiğini belirtti.

Bir tarafta Yunus Emre şiirlerinin Türkçe orijinali, diğer tarafta Kazakça çevrisi olmak üzere şiirlerin karşılıklı sayfalarda basılmasının kitaba özellik kattığını dile getiren Yıldız, okuyucuların Yunus Emre’nin ifade ettiği Anadolu Türkçesiyle Kazak Türkçesi arasında ne kadar fark olduğunu görebileceğini ifade etti.

Yıldız, "Bu tür kitapların yayımlanması Kazaklar ve Anadolu Türkleri arasındaki ortak tarihi, birlik ve beraberliğin köklerini ortaya çıkarmak, kültürlerin etkileşimini sağlamak açısından önemlidir." dedi.

“Türkiye Türkçesindeki Yunus Emre, Mevlana gibi şair ve yazarlarımızın eserleri de Kazakçaya aktarılsın. Birbirimizi daha iyi tanıyalım, tarihte beraber olduğumuz gibi bugün de beraberlik, birlikle ilgili adımları nasıl atacağımıza karar verelim.” değerlendirmesinde bulunan Yıldız, aynı şekilde Kazakça eserlerin de Türkçeye çevrilmesini arzu ettiğini kaydetti.

Yıldız, Kazak aydınlarının Türkiye’de tanınmasıyla ilgili de faaliyetlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.