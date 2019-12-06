Hayat Yusuf İslamın medya danışmanı Cambridge Camisinde Müslüman oldu
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Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu. Pedro Carvalho, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ve kendini daha mutlu hissettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Pedro Carvalho ile Türk imam Ali Tos
Pedro Carvalho ile Türk imam Ali Tos

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Merkez Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam Ali Tos'la sohbet etti.

Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos'un şehadet getirmek için doğru zamanın "şimdi" olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi.

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Carvalho,

Sonrasında Yusuf İslam'ın da tebrik ettiği Carvalho'nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi.

Bir yolculuktu

Kucaklaşmalar dakikalarca sürerken Carvalho, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ifade etti.

Bunun "Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, "Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum" dedi.

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Doğru an şu an

İmam Ali Tos da aralarında geçen konuşmada Carvalho'nun kendisine Hıristiyan aleminin İslam'ı daha iyi tanıması, aradaki engellerin kalkması gerektiğini, Müslümanlarla çalıştıkça İslam'ı öğrendiğini söylediğini aktardı.

Carvalho'nun daha sonra 'Aslında Müslüman olmayı da düşünmüyor değilim. Doğru zamanı arıyorum' dediğini kaydeden Tos, "Ben de 'Doğru zamanı arıyorsan doğru zaman tam da şu an. Bir saniyesine bile garantimiz olmayan bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla doğru zaman şu an' dedim" diye konuştu.

Tos, bu sözün ardından Carvalho'nun kendisine nasıl Müslüman olunacağını sorduğunu, böylece cami içerisine geçip şehadet getirdiğini söyledi.
  • Yeni Müslümanlara Türkiye'de temel İslami bilgiler öğretiliyor
  • Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olanları ekim ayında Konya'ya götürdüklerini anlatan Tos, Türkiye'de bu kişilere temel İslami bilgiler, Kuran-ı Kerim ve İslam sanatı üzerine dersler verildiğini ifade etti. Türkiye ziyaretinde tarihi, kültürel ve turistik yerlerin de gezildiğini kaydeden Tos, bahar aylarında yeni bir kafilenin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.

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