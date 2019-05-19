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Hayat Zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu
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AKTÜEL

Zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu

Türkiye'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta'da bu dönemde tarlaları mor renge bürüyen zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor . Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, "Zambaklar yaklaşık bir hafta daha ziyaret edilebilecek. Bir hafta içerisinde gelen ziyaretçilerimiz gül bahçelerini de gezme imkanı yakalayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .
AA
Zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor .

"Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da bu dönemde açan zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönüm alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde ziyaretçilerine mor renge bürünmüş bir manzara sunuyor.

Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler güzel manzara eşliğinde vakit geçirerek, mor renkli tarlalarda fotoğraf çektiriyor.

Fotoğraf tutukunlarının da ilgi odağı haline gelen zambaklar, bir hafta içerisinde yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Bu hafta gelenler zambak ve gül bahçelerini gezebilecek"

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da gül ve lavantadan sonra zambağa da turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu durumun yerel halkı memnun ettiğini ifade eden Sağdaş, amaçlarının köye gelen ziyaretçileri memnun şekilde ağırlamak olduğunu kaydetti.

Ali Sağdaş, "Zambaklar yaklaşık bir hafta daha ziyaret edilebilecek. Bir hafta içerisinde gelen ziyaretçilerimiz gül bahçelerini de gezme imkanı yakalayacak. Kısa sürede çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Bu güzelliği görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mert Arslan, hafta sonunu değerlendirmek amacıyla zambak tarlalarını görmeye geldiklerini belirtti.

  • Ortamın çok güzel olduğunu aktaran Arslan,"Fotoğraf açısından da güzel bir yer. Güzel fotoğraflar çıkarıyoruz. Tatilimizi iyi değerlendirdik." dedi. Mustafa Dinç ise zambak tarlalarının görsel anlamda çok iyi olduğunu belirterek, bu görsel şöleni herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.
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