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Zengin Mutfağı son kez sahnelenecek

Zengin Mutfağı son kez sahnelenecek

11:188/05/2025, Perşembe
AA
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Son oyun 10 Haziran'da.
Son oyun 10 Haziran'da.

Son oyun 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve şimdiye kadar 400 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük başarıya imza atan "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelere veda ediyor.DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyun, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Vasıf Öngören imzası taşıyan, DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı"nın oyuncu kadrosunda Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.



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