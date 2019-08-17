Hayat Zonguldakta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu
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Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu

Zonguldak'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın çevresi doğal güzelliğiyle düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler için stüdyo haline geldi. Çiftler, mutlu günlerini baraj etrafında çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Haber Merkezi DHA
Ulutan Barajı
Ulutan Barajı

Kente 7 kilometre uzaklıktaki 24 milyon metreküp kapasiteli Ulutan Barajı, Zonguldak merkez ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde yaşayan yaklaşık 210 bin nüfusun su ihtiyacını karşılıyor.

En çok tercih edilen yer

5 belediyeden oluşan Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği’nin yönetiminde bulunan barajın özellikle yaz aylarında yeşiller arasındaki manzarası görenleri büyülüyor.

Ormanlık alan içerisindeki akarsulardan baraja dökülen suyun manzarasını görmek isteyenler baraja gelip fotoğraf çektiriyor. Drone ile havadan görüntülenen baraj, yeni evlenen çiftlerin dış mekân çekimleri için de en çok tercih ettiği mekânların başında yer alıyor. Genç çiftler, mutluluklarını baraj çevresinde verdikleri pozlarla ölümsüzleştiriyor.

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