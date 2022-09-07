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Hazine Destekli Kefalet Paketi yolda! KOBİ destek kredisi nasıl alınır?

Hazine Destekli Kefalet Paketi KOBİ kredisi nasıl alınır sorusu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebain’nin açıklamaları sonrası araştırılan konular arasına girdi. Bakan Nureddin Nebati, "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz" dedi. Peki, Hazine Destekli Kefalet Paketi kullandırma şartları neler? Esnaf kefalet KOB kredisi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak, kefalet kredisi kaç ayda bir ödenir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine Destekli Kefalet Paketi kredisi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak, Kefalet Paketi kullandırma şartları
Hazine Destekli Kefalet Paketi başvurusu ne zaman, şartları neler?

Dar gelirli vatandaşlara desteklerine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından KOBİ'lere yönelik yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeline uyumlu, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.

KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi yardım ödemesi ne zaman?
KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi yardım ödemesi ne zaman?

Hazine Destekli Kefalet Paketi kime verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Hazine Destekli Kefalet Paketi kullanma koşulları nedir?

Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı: Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

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