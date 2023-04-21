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Bakan Nebati duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 750 personel alımı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde toplam 3 bin 220 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Nebati "Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi meslek gruplarına alım yapacak? İşte detaylar.

17:19 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi meslek gruplarına alım yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi meslek gruplarına alım yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde toplam 3 bin 220 personel alımı yapılacağını duyurdu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ MESLEK GRUPLARINA ALIM YAPACAK?

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından "Bir bayram müjdesi de bizden" notuyla yaptığı açıklamasında, "Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 defterdarlık uzman yardımcısı, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 10 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı ve 40 muhasebe denetmen yardımcısı ile 20 hazine avukatı istihdam edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 devlet gelir uzman yardımcısı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


Bakan Nebati paylaşımında ayrıca, "Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı sınavı için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



#Hazine ve Maliye Bakanı
#Nurettin Nebati
#hazine avukatı
#maliye müfettiş
#defterdarlık
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