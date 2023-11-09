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Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı yazılı ve sözlü sınavla 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

11:26 - 9/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Buna göre, hazine ve maliye müfettiş kadrosuna 10 personel alımı için giriş sınavı yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 27 Kasım-8 Aralık döneminde alınacak.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

YAZILI SINAV TARİHİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024'te Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilecek.



#Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı
#personel alımı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#müfettiş yardımcısı alımı
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