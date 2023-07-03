Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında, 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Böylelikle memur ve emeklilerin zam oranı da enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü, saat 10.00'da kamuoyuna açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Memur ve emeklilere yapılacak ara zammı ise 6 aylık enflasyon farkı belirleyecek.

Haziran ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mayıs enflasyonu aylık ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar?

TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon verileri şöyle:

Ocak ayı enflasyonu: 6,65

Şubat ayı enflasyonu: 3,15

Mart ayı enflasyonu: 2,29

Nisan ayı enflasyonu: 2,39

Mayıs ayı enflasyonu: 0,04

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zam oranı ne kadar?

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur enflasyon farkı ne kadar?

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde kaç?

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

Emekli maaşı zammı hesaplaması nasıl yapılıyor?

Emekli maaş zammı hesaplamasında, 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak çıktı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin - Yüzde 45 zam 10 bin-15 bin TL - Yüzde 40 zam 15 bin-20 bin TL - Yüzde 35 zam 20 bin ve üzeri - Yüzde 30 zam

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.

Memur maaş zammı hesaplaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak.

Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.