14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. YSK’nın yeni uygulaması ile hangi aday ne kadar imza topladığını anlık olarak görmek mümkün. YSK, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Peki Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek ne kadar imza topladı?