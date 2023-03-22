HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Muhalefet cephesinde en çok merak edilen meselelerden bir tanesi HDP’nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusuydu.
HDP Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek?
Geçen pazartesi 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yaptığı görüşmenin ardından, HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi ihtimali daha sık dile getirilir hale geldi. Bugün saat 11.30’da HDP’den açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ederiz” sözlerini kullandı.
AYM'den HDP'nin talebine ret
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada parti yetkililerinin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın 14 Mayıs'taki seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılması talebini reddetti.
HDP, kapatma davasında 11 Nisan'a ertelenen sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasındaki bir tarihe bırakılması istemiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
- Partinin başvurusunu gündeme alan Anayasa Mahkemesi, talebi oy birliğiyle reddetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlanmış, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmişti.
Millet İttifakı'nın ittifak protokolü YSK'ya sunuldu
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin protokolü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.
Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol, CHP adına Muharrem Erkek, İyi Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi adına İdris Şahin, Saadet Partisi adına Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Serhan Yücel, Gelecek Partisi adına Ayhan Sefer Üstün tarafından, YSK Başkanı Ahmet Yener'in hediye ettiği kalemlerle imzalanarak, YSK Başkanlığına sunuldu.
Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti sonrası ılımlı mesajlar verildiği, HDP'nin ittifakın neresinde yer alacağı"na ilişkin sorusunu cevaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bizim ittifakımız burada, Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor." diye konuştu. İyi Partili Sunat da "Bugün Millet İttifakı'nın protokolünü 6 siyasi partinin temsilcileri olarak getirdik. Konu bu." ifadelerini kullandı.