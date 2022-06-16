Heimlich Manevrası Nedir, Nasıl Yapılır? Adım Adım Heimlich Manevrası Uygulanışı

En önemli ilk yardım müdahalelerinden biri olan Heimlich Manevrası ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Heimlich Manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich Manevrası hangi durumlarda uygulanır?

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich Manevrası, kişinin nefes borusuna yemek ya da yabancı cisim kaçması durumunda, kişiyi kurtarmak için uygulanan en temel ilk yardım tekniklerinden biri olarak bilinmektedir.

Bu teknik 1974 yılından günümüze uygulanmaktadır ve ilk olarak ABD'li Doktor Henry Yehudah Heimlich tarafından kullanılmıştır.

HEİMLİCH MANEVRASI HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Yetişkin bir bireyde veya bebek ve çocuklarda solunum yoluna bir maddenin kaçması ile boğulma başlayabilir. Boğulmanın herkes tarafından bilinen evrensel işaretleri ellerin boğaza kenetlenmesidir. Herhangi bir işaret veremeyecek durumda olan kişilerde veya küçük çocuk ve bebeklerde boğulmanın önemli sinyalleri arasında şunlar yer alır:

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Konuşamama, ses çıkaramama ve soluk alıp verememe

Zor ya da gürültülü nefes alıp verme

Hasta soluk almaya çalışırken gıcırtı benzeri seslerin çıkması

Zayıf ya da şiddetli öksürük

Ciltte, dudaklarda ve tırnak altlarında koyulaşan veya maviye dönen renk değişikliği

Yüz ve genel olarak cildin önce kızarması, ardından soluk ya da mavimsi bir renk alması

Bilinç kaybı

Bireyin boğulmak üzere olduğunu bir şekilde belirtmesi veya yukarıdaki gibi belirtiler göstermesi halinde yanında bulunan kişi, Heimlich manevrası uygulamak için hazır olmalıdır.

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HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Heimlich Manevrası bebeklerde ve yetişkinlere farklı yöntemler ile uygulanır.

YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle uygulanır;

-Heimlich Manevrasını uygulamak için boğulan kişinin arkasına geçilir,

-Bir el yumruk haline getirilir,bu elin baş parmak çıkıntısı kişinin göbek çukuru ile göğüs kemiği bölgenin orta noktasına yerleştirilir,

-Diğer el ile yumruk yapılan el kavranıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapılır,

-Bu işlem 5-6 defa tekrar edilir.

-Kişi eğer bilincini kaybederse yere yatırılır ve tıbbi yardım istenir.

BEBEKLERDE HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Bebekler içgüdüsel olarak buldukları her şeyi ağza götürmek ister. Bazen bu merak duygusu bebeklerin hayatını tehlikeye atabilir. Pil, düğme, bozuk para, kuru yemiş vb. cisimlerin yutulması bebeklerde solunum tıkanıklığına neden olabilir.

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Bebeklerde Heimlich Manevrası:

-Bebek, yüz üstü şekilde ilk yardım yapan kişini koluna yatırılır.

-Parmaklar ile bebeğin çenesi kavranır.

-Bebeğin sırt kısmına , kürek kemiklerinin arasına avuç içi ve bileğin birleşen kısmı ile aşağıdan yukarıya doğru 5 kez vurulur.

-Bu işlem sonrası cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

-Eğer cisim çıkmadıysa bebek, sırt üstü yüzü yukarıya bakacak şekilde dize yatırılır.

-İki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmına karın basısı uygulanır. Bu işlem 5 kez tekrarlanır. Soluk borusunu tıkayan nesne çıkana kadar 2 harekete devam edilir.

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-Tıbbi yardım istenir.

KİŞİNİN KENDİ KENDİNE HEİMLİCH MANEVRASI UYGULAMASI

Boğulma tehlikesi geçiren kişi tek başına olabilir. Bu gibi durumlarda kişi kendisine Heimlich Manevrası yapabilir. Kendinize Heimlich Manevrasını şöyle yapabilirsiniz:

-Eller yumruk yapılır,

-Göbek ile kaburgalar arasına yerleştirilir,

-Bir sandalyenin arkasına geçilir,

-Yumruk sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde eğilinir

-Kişi kendisini sandalyeye doğru hılzıca ittirir.