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Hemşire maaşı temmuz zammı sonrası arttı: İşte zamlı hemşire maaşları 2023

Hemşire memur maaşları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden şekillendi. Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 Temmuz zamlı hemşire maaşı hesaplaması da başladı. Peki hemşire Temmuz maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire maaşları kaç lira arttı?

13:49 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hemşire maaşları

Hemşire maaşları

Zamlı hemşire maaşları
açıklandı. Memur maaş artış oranlarının netleşmesiyle yeni zamlı en düşük hemşire maaşları da güncellendi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi.

Emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

En düşük memur maaşlarına ne kadar seyyanen zam eklenecek?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, bu kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu?

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)Önceki maaş 15.611

Zamlı maaş 26.440

Uzman doktor zamlı maaşları ne kadar oldu?

UZMAN DOKTOR (derece 1/4)Önceki maaş 39.872

Zamlı maaş 54.959

Teknisyen maaşı ne kadar?

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) (derece 11/1)Önceki maaş 13.142

Zamlı maaş 23.538

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