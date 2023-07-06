Hemşire maaşları
Emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?
Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.
En düşük memur maaşlarına ne kadar seyyanen zam eklenecek?
En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, bu kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.
Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu?
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)Önceki maaş 15.611
Zamlı maaş 26.440
Uzman doktor zamlı maaşları ne kadar oldu?
UZMAN DOKTOR (derece 1/4)Önceki maaş 39.872
Zamlı maaş 54.959
Teknisyen maaşı ne kadar?
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) (derece 11/1)Önceki maaş 13.142
Zamlı maaş 23.538