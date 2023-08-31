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Hemşire 2024 maaş zam oranı belli oldu

Hemşirelerin Ocak 2024 maaş zam oranı belli oldu. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Bu zam oranları aynı zamanda hemşire maaşlarını da etkiliyor. 2024 hemşireler ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük hemşire maaşları ve 2024 Ocak ayında hemşirelere yapılacak zam miktarı...

16:51 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hemşire maaşı 2024

Hemşire maaşı 2024

2024 yılı için hemşire maaşlarına, 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karar verildi. Buna göre, hemşire maaşlarına 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 oranında zam yapılacak.

HEMŞİRE MAAŞLARI 2024 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarının yanı sıra hemşire maaşlarına da uygulanacak. Yani, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hemşire maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapılacak.

Bu zamla birlikte, en düşük 1/4 derece hemşire maaşı 26.440 TL'den 38.476 TL'ye yükselecek.

Hemşire maaşları, unvan, hizmet yılı, eğitim durumu, görev yaptıkları bölge ve alınan ek ödemeler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

HEMŞİRE NASIL OLUNUR?

Hemşire olabilmek için 4 yıllık lisans mezun olmak gerekir. Eğitimin yanı sıra bazı niteliklere sahip olan kişiler hemşire olabilirler. Hemşire hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında hasta bakımını üstlenirler. Hasta personelleriyle tüm gün beraber oldukları için iletişimleri güçlü olmalıdır.

Hastalar ile yakından ilgilendikleri için ihtiyaçlarına yönelik yaklaşım sergilemeleri gerekir. Hastanın acılarına karşı empati kurarak onlara anlayış göstermelidir. Profesyonel davranışları yönlendirecek bir etik değere sahip olmalıdır.

Problem çözme becerisi ile beraber her türlü görevi yerine getirmekten çekinmelidirler. Hemşireler soğukkanlı, sabırlı, şefkatli ve merhametli olmalıdır. Sağlık kuruluşları stresli yerler olduğu için her türlü stresle başa çıkmalıdırlar. Zihinsel ve fiziksel dayanıklılığa sahip olmalıdırlar.



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