ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik taban puanları araştırılan konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakülteleri bölümünü tercih etmek isteyen binlerce kişi ‘Hemşirelik taban puanları açıklandı mı?’ sorusunu yöneltiyor. İşte hemşirelik taban puanları.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Hemşirelik taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. 2 ve 4 yıllık bölümleri tercih edecek öğrenciler son olarak 2022 yılında alım yapan hemşirelik bölümleri taban puanlarını dikkate alacak.

YÖK Atlas tercih robotu ile 2 ve 4 yıllık hemşirelik taban puanlarını üniversitelere göre görüntüleyebilirsiniz.

Yukarıda bulunan bağlantıdan genel bilgiler, kontenjan, yerleşme ve kayıt istatistikleri yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, YKS net ortalaması, yerleşenlerin puanları, başarı sıralamaları vb. öğrenebilirsiniz.

HEMŞİRE MAAŞLARI 2023 NE KADAR OLDU?

Hemşire maaşları, 2023 yılının Temmuz ayında seyyanen 8071 lira zamlandı. Bunun yanı sıra enflasyon farkı ise %17.55 oldu. Buna göre 9/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan hemşire 25 bin 622 lira ücret alırken 5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 26 bin 427 lira maaş alabiliyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ VAR?

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

( Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi )

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık)

(Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık)

(Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MANİSA CEL L BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi)

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hamidiye Hemşirelik Fakültesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık)

(Gülhane Hemşirelik Fakültesi)

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi )

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Hemşirelik Fakültesi)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)







