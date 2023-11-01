Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ''KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni''ne katıldı.

Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları Hepatit A aşısı üretim fabrikasının Ankara'ya, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Hepatit A aşısı üretim tesisinin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknolojiyle donatılmış. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla KeyVac, üretmeyi planladığı diğer aşılarda da inşallah öncü bir rol üstlenecektir. Corona virüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci hükümetimizin attığı kararlı ve etkili adımlar sonucunda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Güçlü altyapımız ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde, ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyası ve çalışanların yanında olduklarını ifade etti.

Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımları atmaktan uzak durduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun yanında salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği vererek insanlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgından zayıflayarak değil, güçlenerek, dostlarının sayısını arttırarak çıkmıştır. Bu başarıda katkısı bulunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum."

''YURT DIŞINDAN TEDARİK EDİLEN HEPATİT A AŞISI ARTIK ÜLKEMİZDE ÜRETİLECEK''

Hepatit A aşısının, Hepatit A virüsünün neden olduğu hastalığın önlenmesinde kullanılan bir inaktif aşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu aşının 2012 yılından bu yana genel bağışıklama programında yer aldığını dile getirdi.

Aşının, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 18 ve 24. ayların sonunda olmak üzere her çocuğa iki doz uygulandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kronik karaciğer hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar ile risk grubunda olan birçok insanımız aşılanıyor. Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle, Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ayrıca bu alanda, ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacaktır. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bir dönemde hizmete giren KeyVac Hepatit A Aşısı Üretim Fabrikası'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, emeğini, birikimini ve vizyonunu Türkiye Yüzyılı'nın emrine veren siz kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Hepatit A Virüsü Nedir?

Hepatit A virüsü, bir çeşit RNA virüsüdür. İnsanlara bulaştığı zaman karaciğeri etkiler. Karaciğerde enfeksiyona ve sarılığa neden olur. Dışkı yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Bu virüsten korunmak için hijyene önem vermek gerekir.

Hepatit A Hastalığı Nedir?

Hepatit A hastalığı, aynı adlı virüsün insan vücuduna girmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Karaciğerde iltihabi durum meydana gelir. Dışkı yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için temizliğe dikkat edilmeyen yerlerde yiyecek ve içecek tüketen kişilere bulaşma ihtimali yüksektir. Bunun sonucu olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler çoğunlukla hafif seyretmesine rağmen, bazen ciddi ilerleyerek karaciğer problemlerine ve ölüme kadar gidebilir.

Hepatit A hastalığı belirtileri gösteren kişiler, enfeksiyon uzmanına başvurarak muayene olur. Klinik bulgular ve kan testi sonucunda kesin tanı konulabilir. Bu hastalığa yakalandıktan belirli bir süre sonra belirtiler kendiliğinden kaybolur. Hastalığın tedavisi mümkün değildir. Ancak kişiyi rahatsız eden bulgular, çeşitli ilaçlarla giderilerek hastalığın hafif geçirilmesi sağlanır.







