Herediter Anjioödem nedir, belirtilerileri nelerdir?
Herediter Anjioödem hastalığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star programıyla gündeme geldi. MasterChef All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, doğduğundan beri mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası ‘Herediter Anjioödem nedir, belirtileri nelerdir? Herediter Anjioödem nasıl tedavi edilir?’ sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter Anjioödem (HAE), genetik bir hastalık olarak bilinen ve tekrarlayan cilt altı veya mukozal dokularında şişme ataklarına neden olan nadir bir durumdur. Bu hastalık, genellikle aile geçmişi içeren bir kalıtımsal rahatsızlıktır.
HAE'nin en yaygın semptomlarından biri aniden gelişen şişme ataklarıdır. Bu ataklar genellikle yüz, dudaklar, dil, eller, ayaklar, genital bölge veya iç organlarda meydana gelir. Şişlikler ağrılı olabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca mide ağrısı, ishal ve bulantı gibi sindirim sistemi semptomları da görülebilir.
HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
HEREDİTER ANJİOÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Herediter Angioödem'in tedavisi, atakların yönetimi ve semptomların hafifletilmesine odaklanır. Tedavi yaklaşımları şunları içerebilir: