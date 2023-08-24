Herediter Anjioödem hastalığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star programıyla gündeme geldi. MasterChef All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, doğduğundan beri mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası ‘Herediter Anjioödem nedir, belirtileri nelerdir? Herediter Anjioödem nasıl tedavi edilir?’ sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter Anjioödem (HAE), genetik bir hastalık olarak bilinen ve tekrarlayan cilt altı veya mukozal dokularında şişme ataklarına neden olan nadir bir durumdur. Bu hastalık, genellikle aile geçmişi içeren bir kalıtımsal rahatsızlıktır.

HAE'nin en yaygın semptomlarından biri aniden gelişen şişme ataklarıdır. Bu ataklar genellikle yüz, dudaklar, dil, eller, ayaklar, genital bölge veya iç organlarda meydana gelir. Şişlikler ağrılı olabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca mide ağrısı, ishal ve bulantı gibi sindirim sistemi semptomları da görülebilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Deri Altı Ödem: Vücudun farklı bölgelerinde aniden ortaya çıkan deri altı ödemler görülebilir. Bu ödemler ağrılı olabilir ve genellikle şişkinlik, hassasiyet ve renk değişikliği ile kendini gösterir.

Mide-Bağırsak Ödemleri: Mide-bağırsak sisteminde ödem oluşması, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olabilir. Bu durum genellikle sindirim sistemi sorunlarına benzer semptomlar gösterir.

Solunum Yolu Ödemleri: Solunum yollarında ödem oluşması ciddi bir durum olabilir. Boğazda şişme, nefes almada güçlük, öksürük ve hırıltı gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bu tür ödemler yaşamı tehdit edici olabilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Herediter Angioödem'in tedavisi, atakların yönetimi ve semptomların hafifletilmesine odaklanır. Tedavi yaklaşımları şunları içerebilir:

İlaç Tedavisi: Akut atakları hafifletmek ve önlemek için kullanılan ilaçlar mevcuttur. Ödemlerin oluşumunu engellemek ve belirtileri azaltmak için plazma sıkıştırıcı ilaçlar, bradikinin reseptör antagonistleri ve C1 inhibitörleri gibi ilaçlar kullanılabilir.

Profilaktik Tedavi: Kronik ataklar yaşayan bazı hastalara profilaktik tedavi önerilebilir. Bu tedavi, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmayı amaçlar.

Semptom Yönetimi: Ödem atakları sırasında semptomları hafifletmek için soğuk kompresler, ağrı kesiciler ve istirahat önerilebilir.

Hastalık Yönetimi Planı: Hasta ve doktor arasında bir hastalık yönetimi planı oluşturulması önemlidir. Bu plan, atak sırasında ne yapılması gerektiğini, hangi ilaçların kullanılacağını ve acil durumlar için ne tür müdahalelerin gerektiğini içerir.







