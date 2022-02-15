HSG ne kadar? HGS nereden satın alınır?

HGS'nin nereden, nasıl alınacağı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurması sonrası merak konusu oldu. 31 Mart itibariyle OGS cihazları bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Bu kapsamda vatandaşlar HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı.

2022 HGS ÜCRETİ NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı.

HGS NASIL ALINIR?

PTT Şubeleri: Size en yakın PTT şubesini araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile ziyaret ederek HGS etiketi satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.

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Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor.

Anlaşmalı Bankalar: Kimlik kartınız ile anlaşmaları bankaları ziyaret ederek talebinizi dile getirmeniz yeterli olacaktır. Birçok bankanın müşterilerine ücretsiz hgs fırsatı sunduğunu da ifade etmek gerekiyor.

HGS alınabilecek anlaşmalı bankalar:

Halk Bankası

Türkiye Finans

Akbank

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

İş Bankası

Albaraka Türk

Garanti Bankası

TEB

Kuveyt Türk

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Denizbank

Yapı Kredi

Vakıfbank

Bu bankalara ait kredi kartını kullanıyorsanız eğer sizler en yakın şube aracılığı ile ya da online bankacılık üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Dilerseniz telefon bankacılığını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz.

KGM'DEN 'OGS' AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu ifade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü; iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart’tan itibaren OGS’nin kaldırılacağını belirtti.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”

OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”

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OGS'Sİ OLANLAR NE YAPACAK?

Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.