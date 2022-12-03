Hicaz pilavı nasıl yapılır? Masterchef portakallı, safranlı nefis Hicaz pilavı tarifi, yapılışı

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ki bölümde unutulmaya yüz tutulmuş esnaf lokantası yemeklerinden biri olan hicaz pilavı tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise hicaz pilavı tarifi araştırıyor. Peki, hicaz pilavı nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışan hicaz pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
HİCAZ PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
Yahni için
800 gram koyun eti
6 yemek kaşığı sadeyağ
3 adet soğan
Tuz
Karabiber
2 su bardağı su
Pilav için
1 kg pirinç
6 yemek kaşığı sadeyağ
4 su bardağı et suyu
1 tutam safran
100 gram nohut
1 adet portakalın kabuğu
Tuz
HİCAZ PİLAVI YAPILIŞI
Etleri yumurta büyüklüğünde doğrayın.
Tencerede sadeyağı eritin, yarım ay şeklinde ince doğranmış soğanları ekleyip kavurarak iyice öldürün.
Etleri ilave edikten sonra tuz ve karabiberle tatlandırın ve tencerenin kapağını kapatın.
Etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.
Suyu çekilmiş etlere iki bardak su ilave edip suyunu çekinceye kadar tekrar pişirin.
Pişen etleri kuşhaneye alın.
Pirinçleri yıkayıp süzün.
Başka bir tencerede 6 kaşık sadeyağı kızdırıp pirinci ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kavurun.
4 bardak kaynar et suyunu veya suyu ilave edin.
Kıyılmış ve suda bekletilmiş safranı, önceden haşlanmış nohutu, ince kıyım portakal kabuğunu ve tuzu ekleyip suyunu çektirin.
Kapağı kapalı halde yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
Pilavı tabağa alın üzerine yahni etlerini yerleştirerek servis edin.