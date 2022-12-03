Özgün Hicaz pilavı nasıl yapılır? Masterchef portakallı, safranlı nefis Hicaz pilavı tarifi, yapılışı
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Hicaz pilavı nasıl yapılır? Masterchef portakallı, safranlı nefis Hicaz pilavı tarifi, yapılışı

Hicaz pilavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tadına doyulamayan lezzetlerden biri olan hicaz pilavını dün akşam yayınlanan yeni bölümünde MasterChef Türkiye’de yarışmacılar tarafından yapıldı. Yarışmanın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemeklerinden biri olduğunu söylediği hicaz pilavı portakal ve safran aroması ile farklı bir pilav lezzetine sahip. Peki, hicaz pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları ile hicaz pilavı tarifi, yapılışı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hicaz pilavı tarifi: MasterChef hicaz pilavı nasıl yapılır?
Hicaz pilavı tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ki bölümde unutulmaya yüz tutulmuş esnaf lokantası yemeklerinden biri olan hicaz pilavı tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise hicaz pilavı tarifi araştırıyor. Peki, hicaz pilavı nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışan hicaz pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

HİCAZ PİLAVI TARİFİ

Hicaz pilavı
Hicaz pilavı

Malzemeler

Yahni için

800 gram koyun eti

6 yemek kaşığı sadeyağ

3 adet soğan

Tuz

Karabiber

2 su bardağı su

Pilav için

1 kg pirinç

6 yemek kaşığı sadeyağ

4 su bardağı et suyu

1 tutam safran

100 gram nohut

1 adet portakalın kabuğu

Tuz

HİCAZ PİLAVI YAPILIŞI

Etleri yumurta büyüklüğünde doğrayın.

Tencerede sadeyağı eritin, yarım ay şeklinde ince doğranmış soğanları ekleyip kavurarak iyice öldürün.

Etleri ilave edikten sonra tuz ve karabiberle tatlandırın ve tencerenin kapağını kapatın.

Etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.

Suyu çekilmiş etlere iki bardak su ilave edip suyunu çekinceye kadar tekrar pişirin.

Pişen etleri kuşhaneye alın.

Pirinçleri yıkayıp süzün.

Başka bir tencerede 6 kaşık sadeyağı kızdırıp pirinci ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kavurun.

4 bardak kaynar et suyunu veya suyu ilave edin.

Kıyılmış ve suda bekletilmiş safranı, önceden haşlanmış nohutu, ince kıyım portakal kabuğunu ve tuzu ekleyip suyunu çektirin.

Kapağı kapalı halde yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Pilavı tabağa alın üzerine yahni etlerini yerleştirerek servis edin.

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