Hicaz pilavı nasıl yapılır? Masterchef portakallı, safranlı nefis Hicaz pilavı tarifi, yapılışı Hicaz pilavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tadına doyulamayan lezzetlerden biri olan hicaz pilavını dün akşam yayınlanan yeni bölümünde MasterChef Türkiye’de yarışmacılar tarafından yapıldı. Yarışmanın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemeklerinden biri olduğunu söylediği hicaz pilavı portakal ve safran aroması ile farklı bir pilav lezzetine sahip. Peki, hicaz pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları ile hicaz pilavı tarifi, yapılışı içeriğimizde.

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