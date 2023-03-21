Hırka-i Şerif ziyareti
Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, yaptığı açıklamada, Hırka-i Şerif'in Veysel Karani'ye, Hz. Peygamber'in vasiyeti üzerine vefatından sonra Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından intikal ettirildiğini söyledi.
Veysel Karani Hazretleri'nin, Hz. Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'nda 657 yılında şehit olduğunu belirten Samir, "Hırka-i Şerif, buradan da aile silsilesi ile 59 kuşaktır bugüne kadar gelmiş durumda. Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58 ve 59. kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunmaktadır." dedi.
Samir, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ziyarete açmadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Geçen sene vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonunda Hırka-i Şerif'i ziyarete açtık. Vatandaşlarımız geçen sene kutsal emaneti 1 hafta da olsa ziyaret edebildiler. Çünkü Hırka-i Şerif ile vatandaşların buluşması önemli.
Hırka-i Şerif ziyaret saatleri
Hırka-i Şerif'i rahat ziyaret edebilmek için her türlü önlem alındı
Vatandaşların Hırka-i Şerif'i rahat bir şekilde ziyaret edebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını anlatan Samir, görevlilerin uyarılarına riayet etmenin önemli olduğunu belirtti.