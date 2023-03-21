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Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor İşte ziyaret saatleri

Hazreti Muhammed'in (s.a.v) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla 24 Mart Cuma saat 10.00'da ziyarete açılacak. Vatandaşlar Hırka-ı Şerif'i ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. İşte Hırka-ı Şerif ziyaretine ilişkin detaylar.

14:20 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Hırka-i Şerif ziyareti

Hırka-i Şerif ziyareti

Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, yaptığı açıklamada, Hırka-i Şerif'in Veysel Karani'ye, Hz. Peygamber'in vasiyeti üzerine vefatından sonra Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından intikal ettirildiğini söyledi.

Veysel Karani Hazretleri'nin, Hz. Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'nda 657 yılında şehit olduğunu belirten Samir, "Hırka-i Şerif, buradan da aile silsilesi ile 59 kuşaktır bugüne kadar gelmiş durumda. Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58 ve 59. kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunmaktadır." dedi.

Hırka-i Şerif

Samir, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ziyarete açmadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Geçen sene vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonunda Hırka-i Şerif'i ziyarete açtık. Vatandaşlarımız geçen sene kutsal emaneti 1 hafta da olsa ziyaret edebildiler. Çünkü Hırka-i Şerif ile vatandaşların buluşması önemli.

Hırka-i Şerif

Hırka-i Şerif ziyaret saatleri

Bu yıl cuma günü saat 10.00'da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif'e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız. Vatandaşlarımız Hırka-ı Şerif'i ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek
. Hırka-ı Şerif, Kadir Gecesi'nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında ziyareti dua ile sonlanacak."

Hırka-i Şerif'i rahat ziyaret edebilmek için her türlü önlem alındı

Vatandaşların Hırka-i Şerif'i rahat bir şekilde ziyaret edebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını anlatan Samir, görevlilerin uyarılarına riayet etmenin önemli olduğunu belirtti.

#Hırka-i Şerif
#Hırka-i Şerif ziyareti
#Hırka-i Şerif cami
29 dakika önce
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