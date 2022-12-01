Özgün Hırvatistan - Belçika maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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Hırvatistan – Belçika maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Hırvatistan – Belçika maçı için heyecan dorukta. F Grubu müsabakasında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hırvatistan – Belçika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvatistan – Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan Belçika maçı muhtemel ilk 11
Hırvatistan - Belçika maçı saat kaçta?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hırvatistan – Belçika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Hırvatistan – Belçika maçı ne zaman saat kaçta

Hırvatistan – Belçika maçı, Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Hırvatistan – Belçika maçı hangi kanalda?

Hırvatistan – Belçika maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hırvatistan – Belçika maçı muhtemel 11

  • Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic
  • Belçika: Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Dünya Kupası F Grubu’ndan kim çıkacak?

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var. Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

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