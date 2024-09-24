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Hisse senedi vergisi var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu

Hisse senedi vergisi var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu

14:2124/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hisse senetlerinden ve kripto paralardan vergi mi alınacak?
Hisse senetlerinden ve kripto paralardan vergi mi alınacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gündemimizde hisse senedi vergisi yok. Daha önce görüşüldü ve gündemimizden düştü" dedi. Peki kripto para ticaretinden elde edilen kârlara vergi alınacak mı? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını, borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden düştüğünü açıkladı

Hisse senedi vergi var mı? Borsa kazançları vergiye tabi mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Gündemimizde hisse senedi vergisi yok. Daha önce görüşüldü ve gündemimizden düştü" dedi. Yetkililerin önümüzdeki dönemdeki odak noktasının vergi muafiyetlerini daraltmak olduğunu söylen Yılmaz, hisse senedi veya kripto para ticaretinden elde edilen kârlara vergi konulmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Buluşmaları kapsamında İzmir'de ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Yılmaz, siyasi anlayışlarının seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlar ile buluşmayı öngördüğünü dile getirdi. Türkiye'nin demokratik olgunluk içinde tamamladığı genel ve yerel seçimlerin ardından, siyasi istikrar içinde yoluna devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tecrübeli bir ekip olarak içeride ve dışarıda güçlü politikalarla birliğimizi ve gücümüzü pekiştiriyoruz. Dünyanın ve bölgemizin zorlu bir döneminde ülkemizin milli menfaatlerini koruyoruz. Her alanda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Savunma sanayisinden siber güvenliğe ülkemizi ileriye taşıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları düşünerek durmaksızın çalışıyoruz." ifadesini kullandı.


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#Hisse senedi
#Kripto para vergisi
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

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