Fed'in faiz indirimi kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası hem ons tarafında hem de gram, çeyrek altında rekorlar ardı ardına kırılıyor. Cumhuriyet altını 19 bin 500 TL'yi zorlarken, sarı metale yatırım yapacaklar Kapalıçarşı güncel altın fiyatları için araştırmalarına haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından son dakika olarak takip edilirken bugün gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ile yarım, ata, tam kuyumcu altın fiyatları bir hayli merak konusu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...