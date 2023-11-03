Orta Doğu ülkesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 'ın konuşması öncesi diken üstünde. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ilk halka açık konuşmasını yaptı. Hasan Nasrallah, "Kimse Filistin'in yanında durmadı. Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı." dedi. İşte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın açıklamasının satır başları.

Hizbullah savaşa girecek mi?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hizbullah lideri, "Biz ikinci günde, 8 Ekim'de savaşa girdik" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bugün ne konuştu?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın açılamasının satır başları: "El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz. Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.

Aksa Tufanı hareketı birçok cepheye yayıldı

El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz. Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.

"Gazze halkının dünyada benzeri yoktur"

Gazze halkının dünyada benzeri yoktur. Bu Allah'ın yolunda yapılan yüce bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk. Kimse Filistin'in yanında durmadı. Bu mübarek operasyon yüzde yüz Filistin'in kararıydı. Hayatını kaybedenler de Filistinli.

Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak,

ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda. Harekat İsrail üzerinde deprem yarattı. Bu mücadele büyük etki bırakacaktır.

Bugün pozisyonumuzu netleştireceğiz.

"ABD üstlerini vuracağız"

Amerika'nın Irak'ta bulunan üstlerine saldırı düzenleyeceğiz. ABD bunun bedelini ödemeli. Başka yerlerde yaşananların bedelini ödemeli. Direniş örgütlerinin kararı bu. Yeni önlemler almışlar. Filistin'de yeni önlemler almışlar ve önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. Buradan o onurlu (Filistinliler' insanları selamlıyorum; bu yalan haber üreten kamuoyu savaşını ortaya koymamız gerekiyor

“Biz 7 Ekim’den bu yana savaşın içindeyiz”

Çaresiz kalmamalıyız, kardeşlerimize seslenmeye devam etmeliyiz. Tüm insanlar vicdanının sesini dinleyip uyanmalı. Yemenliler, Yemen ordusu, sabırlı cesur Yemen halkı, tüm tehditlere rağmen dronelar uçurdular, füzeler fırlattılar. Hatta günün sonunda bizim hedeflerimizi vurdular. Güney Filistinlilere ulaşacaklar. Direniş savaşçılarını selamlıyoruz. Sizlere şunu söylüyorum. Biz bu savaşa 7 Ekim'de katıldık. Yakında günlük operasyonlarımıza dair bilgileri açıklayacağız"

İsrail Ordu Sözcüsü’den Nasrallah’ın konuşması öncesi “kuzeyde yüksek alarm durumundayız” açıklaması