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Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V güncel fiyat listesi - 2 Ekim 2023

Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V modelleri ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Japon otomobil devi Honda, motor sağlamlığı ve göz alıcı tasarımıyla ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alıyor. Dünya çapında da en çok satan araçlar arasında yer alan Honda, Civic ve CR-V modelleriyle 2019’da 5 milyon adet satışa ulaştı. Bu kapsamda yeni araç almak isteyen birçok vatandaş Honda araba fiyatlarını araştırıyor. Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V Ekim ayı güncel fiyat listesi haberimizde.

17:41 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V güncel fiyat listesi

Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V güncel fiyat listesi

Japon otomobil devi Honda, tüm modellerinde ekim ayı fiyatlarını güncelledi. Ülkemizde en çok satış yapan araba markalarından Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V modelleriyle otomobil pazarında zirveyi oynamaya devam ediyor. Dünya genelinde global bir marka haline gelen öncü yaklaşımı, yenilikçi mühendislik anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde hızla büyüyen Honda, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Honda tüm araç modellerinin ekim ayı güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HONDA CİVİC, ACCORD, CİTY, JAZZ, CR-V FİYAT LİSTESİ - EKİM 2023

Honda ekim ayı güncel fiyat listesi şu şekilde;

Jazz e:HEV
1.5L Hibrit Otomatik Advance 1.390.000 TL
City
1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance Executive 976.000 TL 1.004.000 TL
Civic
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance Executive+ 1.573.000 TL 1.704.000 TL
Civic
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance Executive+ 1.573.000 TL 1.704.000 TL
HR-V e:HEV
1.5L Hibrit Otomatik Elegance Advance Style Advance 1.704.000 TL 1.760.500 TL 1.879.000 TL
Accord
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive Executive+ 2.089.500 TL 2.234.000 TL
CR-V
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance Executive Executive+ 2.097.500 TL 2.301.500 TL 2.477.000 TL
ZR-V e:HEV
2.0L Hibrit Otomatik Advance 2.625.000 TL
TYPE-R
2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 3.744.500 TL


#Honda
#Civic
#Accord
#Jazz
#City
#CR-V
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