Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V güncel fiyat listesi
Japon otomobil devi Honda, tüm modellerinde ekim ayı fiyatlarını güncelledi. Ülkemizde en çok satış yapan araba markalarından Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V modelleriyle otomobil pazarında zirveyi oynamaya devam ediyor. Dünya genelinde global bir marka haline gelen öncü yaklaşımı, yenilikçi mühendislik anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde hızla büyüyen Honda, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Honda tüm araç modellerinin ekim ayı güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
HONDA CİVİC, ACCORD, CİTY, JAZZ, CR-V FİYAT LİSTESİ - EKİM 2023
Honda ekim ayı güncel fiyat listesi şu şekilde;