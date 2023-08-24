Honda Livo 110cc özellikleri ve güncel fiyatı
Honda Livo, Hindistan'da satılan en popüler 110cc motosikletlerden biridir. Motosiklet, şehir içi kullanım için idealdir ve yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetleri ile öne çıkmaktadır.
Honda Livo nedir?
Livo, 109.51cc, hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli bir motora sahiptir. Motor, 8.67 bhp güç ve 9.30 Nm tork üretir. Motor, 4 vitesli bir şanzımana bağlıdır.
Livo, disk frenler ve alüminyum jantlar gibi modern özelliklerle donatılmıştır. Motosiklet, 9 litrelik bir yakıt deposuna sahiptir ve ARAI verilerine göre 74 kmpl yakıt verimliliğine sahiptir.
Livo, Hindistan'da 70.799 rupiden başlayan fiyatlarla satılmaktadır.
Livo, şehir içi kullanım için ideal bir motosiklettir. Motosiklet, hafif ve çeviktir ve dar yollarda kolayca manevra yapılabilir. Livo, yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetleri ile de öne çıkmaktadır.
Livo'nun başlıca özellikleri şunlardır:
- 109.51cc, hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli motor
- 8.67 bhp güç ve 9.30 Nm tork
- 4 vitesli şanzıman
- Disk frenler
- Alüminyum jantlar
- 9 litrelik yakıt deposu
- 74 kmpl yakıt verimliliği
Livo, Hindistan'da satılan en popüler 110cc motosikletlerden biridir. Motosiklet, şehir içi kullanım için idealdir ve yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetleri ile öne çıkmaktadır.
Honda Livo 110CC fiyatı
Honda Livo 110CC 2016 fiyatı 48.000