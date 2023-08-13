|
Özgün

Honda Touring motosiklet fiyatları ve modelleri

Honda Touring, Honda'nın ürettiği bir motosiklet serisidir. Touring motosikletleri, uzun yolculuklar için tasarlanmıştır ve konforlu sürüş, yüksek bagaj kapasitesi ve güçlü motor gibi özelliklerle öne çıkar. Honda Touring motor fiyatları NT1100 602.000 TL’den başlıyor. Peki en iyi Honda motosiklet modelleri hangileri? Honda Goldwing sıfır fiyat ne kadar? İşte Honda Touring sahibinden güncel motor fiyatları.

17:03 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Honda motor fiyatları

Honda motor fiyatları

Honda Touring motosiklet
leri, uzun yolculuklar için idealdir. Konforlu sürüş, yüksek bagaj kapasitesi ve güçlü motor gibi özellikleri ile sürücülerin uzun yolculuklarda ihtiyaç duyduğu tüm ihtiyaçları karşılar. Touring motosikletleri, büyük bir yakıt deposu, geniş bir koltuk ve yüksek bir rüzgar koruması ile donatılmıştır. Bu özellikler, uzun yolculuklar sırasında sürücünün konforunu artırır. Touring motosikletleri, ayrıca büyük bir bagaj kapasitesine sahiptir. Bu bagaj kapasitesi, sürücünün uzun yolculuklar sırasında ihtiyaç duyduğu tüm eşyalarını taşımasını sağlar.

Honda Touring Motosiklet Güncel Fiyat Listesi 2023

  1. NT1100 602.000 TL
  2. NT1100 DCT 627.000 TL
  3. GL1800 Gold Wing Bagger DCT 1.229.500 TL
  4. GL1800 Gold Wing 1.306.500 TL
  5. GL1800 Gold Wing DCT 1.421.500 TL

Touring model ne demek?

Ağırlıklı olarak şehir dışında ve uzun yolculuklarda kullanılacak şekilde tasarlanan motosikletlere touring motosiklet adı verilir. Bu modeller; geniş gövdeleri, büyük ve güçlü motorları ve rahat sürüş pozisyonları ile uzun süren yolculuklarda ideal konforu sunacak şekilde tasarlanır.

Honda hangi motoru kullanıyor?

Honda araçlarda gördüğünüz iki özel motor teknolojisi, “Honda Felsefesi”ne sadakatin ve saygının en önemli göstergesidir. VTEC ve i-MMD teknolojileri ile kullanıcılara hem uygun fiyatlı hem de yüksek verimlilikli motorlar sunuluyor.

En iyi Honda motoru hangisi?

Honda'nın en iyi motosiklet modellerinden biri de Gold Wing olmaktadır. Honda Gold Wing 40 yılı aşkın bir süredir üretimde olan nadir modellerden biridir. Ayrıca en güvenli yol motosikleti kategorisinde birincidir. Uzun mesafe sürücüleri arasında tüm zamanların favorisi olarak kabul ediliyor.



#Honda
#Honda Touring fiyatları
#Honda motor modelleri
#HONDA Touring sahibinden
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honda Touring motosiklet fiyatları ve modelleri