Honda motor fiyatları
Honda Touring Motosiklet Güncel Fiyat Listesi 2023
- NT1100 602.000 TL
- NT1100 DCT 627.000 TL
- GL1800 Gold Wing Bagger DCT 1.229.500 TL
- GL1800 Gold Wing 1.306.500 TL
- GL1800 Gold Wing DCT 1.421.500 TL
Touring model ne demek?
Ağırlıklı olarak şehir dışında ve uzun yolculuklarda kullanılacak şekilde tasarlanan motosikletlere touring motosiklet adı verilir. Bu modeller; geniş gövdeleri, büyük ve güçlü motorları ve rahat sürüş pozisyonları ile uzun süren yolculuklarda ideal konforu sunacak şekilde tasarlanır.
Honda hangi motoru kullanıyor?
Honda araçlarda gördüğünüz iki özel motor teknolojisi, “Honda Felsefesi”ne sadakatin ve saygının en önemli göstergesidir. VTEC ve i-MMD teknolojileri ile kullanıcılara hem uygun fiyatlı hem de yüksek verimlilikli motorlar sunuluyor.
En iyi Honda motoru hangisi?
Honda'nın en iyi motosiklet modellerinden biri de Gold Wing olmaktadır. Honda Gold Wing 40 yılı aşkın bir süredir üretimde olan nadir modellerden biridir. Ayrıca en güvenli yol motosikleti kategorisinde birincidir. Uzun mesafe sürücüleri arasında tüm zamanların favorisi olarak kabul ediliyor.