Honor telefon fiyatları

ne kadar olduğu merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra öğrenciler vergisiz telefon satış fiyatlarını sorguluyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği akıllı telefon modelleri arasında Honor fiyatı yer alıyor.