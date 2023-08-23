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Honor telefon fiyatı!

Honor; merkezi Shenzen, Çin'de olan ve Huawei'ye ait olan bir akıllı telefon üreticisidir. Yeni Honor telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60, Honor 60 Pro, Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+. Bu telefon, yüksek performansa, kaliteli fotoğraf ve pil ömrüne sahiptir. Peki Honor 90 kaç TL? En iyi Honor telefon hangisi? İşte Honor telefon fiyatı.

10:48 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Honor telefon fiyatı!

Honor telefon fiyatı!

Honor telefon fiyatları
ne kadar olduğu merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra öğrenciler vergisiz telefon satış fiyatlarını sorguluyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği akıllı telefon modelleri arasında Honor fiyatı yer alıyor.

Honor telefonlarının en popüler modelleri arasında Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60, Honor 60 Pro, Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ yer alır.. Peki, Honor vergisiz fiyatı ne kadar? Honor Honor 9X 128 GB vergisiz fiyatı ne kadar? İşte cevapları.

Honor telefonları, güçlü işlemciler, büyük ekranlar, kaliteli kameralar ve uzun pil ömrü ile donatılmıştır. Honor telefonları, Türkiye dahil birçok ülkede satılmaktadır.

Honor telefonlarının özellikleri

Honor telefonlarının bazı özellikleri şunlardır:

  • İyi fiyat-performans oranı
  • Geniş özellik yelpazesi
  • Katı gövde yapısı
  • Uzun pil ömrü
  • Hızlı yazılım güncellemeleri

Honor telefonları, bütçesi kısıtlı olan ancak iyi bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir.

Honor telefon modelleri

Honor telefonları, iyi fiyat-performans oranı ve geniş özellik yelpazesi ile bilinir. Honor telefonlarının en popüler modelleri arasında Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60, Honor 60 Pro, Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ yer alır. Bu telefonlar, güçlü işlemciler, büyük ekranlar, kaliteli kameralar ve uzun pil ömrü ile donatılmıştır. Honor telefonları, Türkiye dahil birçok ülkede satılmaktadır.

Aşağıda, Honor tarafından piyasaya sürülen en son telefon modelleri bulunmaktadır:

  1. Honor 70 Pro+
  2. Honor 70 Pro
  3. Honor 70
  4. Honor 60 Pro
  5. Honor 60
  6. Honor 50 Pro
  7. Honor 50

En iyi Honor telefon hangisi?

Honor Magic 5 Pro, DxOMark'ın testlerinden 152 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu ancak dahası da var. Telefon aynı zamanda ekran testlerinde 151 puan alarak “en iyi ekranlı telefon” unvanına da sahip oldu.

Honor 90 fiyatı ne kadar?

Honor 90 512 GB 12 GB Ram 16.999,00 TL

Honor 90 teknik özellikleri

Honor 90 512 GB 12 GB Ram (Honor Türkiye Garantili) Özellikleri

  • Yüz Tanıma Var
  • Ekran Boyutu 6,6 inç
  • Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
  • Pil Gücü 5000 mAh
  • Ön (Selfie) Kamera Aralığı 20 MP ve Üzeri
  • Ön (Selfie) Kamera 50 MP
  • RAM Kapasitesi 12 GB RAM
  • Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
  • Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
  • Dahili Hafıza 512 GB
  • Kamera Çözünürlüğü 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
  • Kablosuz Şarj Yok
  • Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
  • Bluetooth Var
  • Ağırlık 183 g
  • Görüntülü Konuşma Yok
  • Ekran Tipi AMOLED
  • GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var
  • Parmak İzi Okuyucu Var
  • NFC (Yakın Alan İletişimi) Var
  • Paket İçeriği Usb Kablosu, Şarj Cihazı, Telefon Kılıfı, Koruyucu Film
  • İşletim Türü Android
  • Çift Hatlı Var ( Çift İşlemcili )
  • Şarj Girişi Type-C
  • Mobil Bağlantı Hızı 5G
  • Göz Taraması Var
  • Diğer
  • Garanti Süresi (Ay) 24
  • Yurt Dışı Satış Yok
  • Stok Kodu HBCV00004QNXP4

Honor 70 fiyatı ne kadar?

Honor 70 128 GB 8 GB Ram 5G 23.499,00 TL

Honor 70 Özellikleri

  • Ekran Boyutu 6,67 inç
  • Yüz Tanıma Var
  • Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
  • Pil Gücü 4800 mAh
  • RAM Kapasitesi 8 GB RAM
  • Pil Gücü Aralığı 4000 - 4999 mAh
  • Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
  • Dahili Hafıza 128 GB
  • Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
  • Ön (Selfie) Kamera 32 MP
  • Ön (Selfie) Kamera Aralığı 20 MP ve Üzeri
  • Kablosuz Şarj Yok
  • Kamera Çözünürlüğü 54 MP + 50 MP + 2 MP
  • Diğer
  • Garanti Süresi (Ay) 24
  • Yurt Dışı Satış Yok
  • Stok Kodu HBCV00002W35OP

Honor X9a fiyatı

Honor X9a 128 GB 8 GB RAM 5G 9.799,00 TL

Honor X9a Özellikleri

  • Yüz Tanıma Var
  • Kamera Çözünürlüğü 64 MP + 2 MP + 2 MP
  • Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
  • Pil Gücü 5100 mAh
  • Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP
  • Ön (Selfie) Kamera 16 MP
  • RAM Kapasitesi 8 GB RAM
  • Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
  • Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
  • Ekran Boyutu 6,67 inç
  • Dahili Hafıza 128 GB
  • Kablosuz Şarj Yok
  • Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
  • Diğer
  • Garanti Süresi (Ay) 24
  • Yurt Dışı Satış Yok
  • Stok Kodu HBCV00003RC0JA

Honor 9X 128 GB fiyatı

Honor 9X 128 GB 24.999,00 TL

Honor 9X 128 GB Özellikleri

Ekran Tipi IPS LCD

Video Oynatma Var

Entegre Kamera Var

E-mail Desteği Var

Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar

Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri

Ön (Selfie) Kamera 16 MP

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var

Klavye Yok

Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili

Boyutlar 163.5 x 77.3 x 8.8 mm

Dahili Hafıza 128 GB

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Ses Kayıt Var

Göz Taraması Yok

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP

Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 2x, Var

Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri

İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,59 inç

İşlemci Kapasitesi 2,2 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core

Yüz Tanıma Var

Dokunmatik Ekran Var

Dahili Modem Var

Pil Türü Li-Po

Telefon Hafızası Var

Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili )

NFC (Yakın Alan İletişimi) Yok

Video Kayıt Var

Bluetooth Var

HandsFree (Eller Serbest) Var

Zil Tipi Polifonik - MP3

Kablosuz Şarj Yok

Telefon Tipi Bar Tipi

Bağlantı Hızı 42.2 Mbps

Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon

Mobil Bağlantı Hızı 4.5G

Radyo Var

Şarj Girişi Type-C

Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340

Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP

Ağırlık 196,8 g

MP3 Çalma Var

RAM Kapasitesi 4 GB RAM

Parmak İzi Okuyucu Var

Görüntülü Konuşma Var

İşletim Türü Android

Entegre Flaş Var

Pil Gücü Aralığı 4000 - 4999 mAh

Hafıza Kartı Tipi Micro SD

Diğer

Garanti Süresi (Ay) 24

Yurt Dışı Satış Yok

Stok Kodu HBV00000OY7PB

Honor 50 fiyatı

Honor 50 5G 128GB 8GB Ram 6.57 inç 108MP Akıllı Cep Telefonu fiyatı 15.000,00 TL

Honor 50 teknik özellikleri

Ekran Boyutu

6.57 inç

Ekran Teknolojisi

OLED

Çözünürlük Standartı

FHD+

Ekran Çözünürlüğü

1080x2340 Piksel

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Ekran Gövde Oranı

89.7 %

Piksel Yoğunluğu

392 PPI

Multi Touch Var

Çizilmeye Karşı Dayanıklılık Var

Sürekli Açık Ekran Var

RAM Kapasitesi

8 GB RAM

İşletim Sistemi Versiyonu

Android 11

İşletim Sistemi

Android

İşlemci Çekirdek Sayısı

8 Çekirdek

İşlemci Frekansı

2.4 GHz

CPU Üretim Süreci

6 nm

Grafik İşlemci (GPU)

Adreno 642L

İşlemci Mimarisi

64 bit

İşlemci Modeli

Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.

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