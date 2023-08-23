Honor telefon fiyatı!
Honor telefonlarının en popüler modelleri arasında Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60, Honor 60 Pro, Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ yer alır.. Peki, Honor vergisiz fiyatı ne kadar? Honor Honor 9X 128 GB vergisiz fiyatı ne kadar? İşte cevapları.
Honor telefonları, güçlü işlemciler, büyük ekranlar, kaliteli kameralar ve uzun pil ömrü ile donatılmıştır. Honor telefonları, Türkiye dahil birçok ülkede satılmaktadır.
Honor telefonlarının özellikleri
Honor telefonlarının bazı özellikleri şunlardır:
- İyi fiyat-performans oranı
- Geniş özellik yelpazesi
- Katı gövde yapısı
- Uzun pil ömrü
- Hızlı yazılım güncellemeleri
Honor telefonları, bütçesi kısıtlı olan ancak iyi bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
Honor telefon modelleri
Aşağıda, Honor tarafından piyasaya sürülen en son telefon modelleri bulunmaktadır:
- Honor 70 Pro+
- Honor 70 Pro
- Honor 70
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
En iyi Honor telefon hangisi?
Honor Magic 5 Pro, DxOMark'ın testlerinden 152 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu ancak dahası da var. Telefon aynı zamanda ekran testlerinde 151 puan alarak “en iyi ekranlı telefon” unvanına da sahip oldu.
Honor 90 fiyatı ne kadar?
Honor 90 512 GB 12 GB Ram 16.999,00 TL
Honor 90 teknik özellikleri
Honor 90 512 GB 12 GB Ram (Honor Türkiye Garantili) Özellikleri
- Yüz Tanıma Var
- Ekran Boyutu 6,6 inç
- Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
- Pil Gücü 5000 mAh
- Ön (Selfie) Kamera Aralığı 20 MP ve Üzeri
- Ön (Selfie) Kamera 50 MP
- RAM Kapasitesi 12 GB RAM
- Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
- Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
- Dahili Hafıza 512 GB
- Kamera Çözünürlüğü 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- Kablosuz Şarj Yok
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Bluetooth Var
- Ağırlık 183 g
- Görüntülü Konuşma Yok
- Ekran Tipi AMOLED
- GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var
- Parmak İzi Okuyucu Var
- NFC (Yakın Alan İletişimi) Var
- Paket İçeriği Usb Kablosu, Şarj Cihazı, Telefon Kılıfı, Koruyucu Film
- İşletim Türü Android
- Çift Hatlı Var ( Çift İşlemcili )
- Şarj Girişi Type-C
- Mobil Bağlantı Hızı 5G
- Göz Taraması Var
- Diğer
- Garanti Süresi (Ay) 24
- Yurt Dışı Satış Yok
- Stok Kodu HBCV00004QNXP4
Honor 70 fiyatı ne kadar?
Honor 70 128 GB 8 GB Ram 5G 23.499,00 TL
Honor 70 Özellikleri
- Ekran Boyutu 6,67 inç
- Yüz Tanıma Var
- Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
- Pil Gücü 4800 mAh
- RAM Kapasitesi 8 GB RAM
- Pil Gücü Aralığı 4000 - 4999 mAh
- Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
- Dahili Hafıza 128 GB
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Ön (Selfie) Kamera 32 MP
- Ön (Selfie) Kamera Aralığı 20 MP ve Üzeri
- Kablosuz Şarj Yok
- Kamera Çözünürlüğü 54 MP + 50 MP + 2 MP
- Diğer
- Garanti Süresi (Ay) 24
- Yurt Dışı Satış Yok
- Stok Kodu HBCV00002W35OP
Honor X9a fiyatı
Honor X9a 128 GB 8 GB RAM 5G 9.799,00 TL
Honor X9a Özellikleri
- Yüz Tanıma Var
- Kamera Çözünürlüğü 64 MP + 2 MP + 2 MP
- Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
- Pil Gücü 5100 mAh
- Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP
- Ön (Selfie) Kamera 16 MP
- RAM Kapasitesi 8 GB RAM
- Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
- Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
- Ekran Boyutu 6,67 inç
- Dahili Hafıza 128 GB
- Kablosuz Şarj Yok
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Diğer
- Garanti Süresi (Ay) 24
- Yurt Dışı Satış Yok
- Stok Kodu HBCV00003RC0JA
Honor 9X 128 GB fiyatı
Honor 9X 128 GB 24.999,00 TL
Honor 9X 128 GB Özellikleri
Ekran Tipi IPS LCD
Video Oynatma Var
Entegre Kamera Var
E-mail Desteği Var
Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar
Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
Ön (Selfie) Kamera 16 MP
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var
Klavye Yok
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Boyutlar 163.5 x 77.3 x 8.8 mm
Dahili Hafıza 128 GB
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Ses Kayıt Var
Göz Taraması Yok
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 2x, Var
Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,59 inç
İşlemci Kapasitesi 2,2 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core
Yüz Tanıma Var
Dokunmatik Ekran Var
Dahili Modem Var
Pil Türü Li-Po
Telefon Hafızası Var
Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili )
NFC (Yakın Alan İletişimi) Yok
Video Kayıt Var
Bluetooth Var
HandsFree (Eller Serbest) Var
Zil Tipi Polifonik - MP3
Kablosuz Şarj Yok
Telefon Tipi Bar Tipi
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps
Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
Mobil Bağlantı Hızı 4.5G
Radyo Var
Şarj Girişi Type-C
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340
Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP
Ağırlık 196,8 g
MP3 Çalma Var
RAM Kapasitesi 4 GB RAM
Parmak İzi Okuyucu Var
Görüntülü Konuşma Var
İşletim Türü Android
Entegre Flaş Var
Pil Gücü Aralığı 4000 - 4999 mAh
Hafıza Kartı Tipi Micro SD
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 24
Yurt Dışı Satış Yok
Stok Kodu HBV00000OY7PB
Honor 50 fiyatı
Honor 50 5G 128GB 8GB Ram 6.57 inç 108MP Akıllı Cep Telefonu fiyatı 15.000,00 TL
Honor 50 teknik özellikleri
Ekran Boyutu
6.57 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çözünürlük Standartı
FHD+
Ekran Çözünürlüğü
1080x2340 Piksel
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Ekran Gövde Oranı
89.7 %
Piksel Yoğunluğu
392 PPI
Multi Touch Var
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık Var
Sürekli Açık Ekran Var
RAM Kapasitesi
8 GB RAM
İşletim Sistemi Versiyonu
Android 11
İşletim Sistemi
Android
İşlemci Çekirdek Sayısı
8 Çekirdek
İşlemci Frekansı
2.4 GHz
CPU Üretim Süreci
6 nm
Grafik İşlemci (GPU)
Adreno 642L
İşlemci Mimarisi
64 bit
İşlemci Modeli
Qualcomm Snapdragon 778G 5G