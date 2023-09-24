Honor X40 GT Plus, piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 12GB RAM ve 256GB veya 512GB depolama alanına sahiptir.

Honor X40 GT Plus, Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,81 inç IPS LCD ekrana sahiptir. Ekran parlak ve nettir ve yüksek yenileme hızı her şeyin pürüzsüz ve akıcı görünmesini sağlar.

Honor X40 GT Plus, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli bir arka kamera sistemine sahip. Kamera sistemi çoğu aydınlatma koşulunda iyi fotoğraflar çeker ve ayrıca gece modu ve portre modu gibi bir dizi özelliğe de sahiptir.

Honor X40 GT Plus, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. Pil, tek şarjla kolayca tüm gün dayanabilir ve yalnızca 30 dakikada %0'dan %100'e şarj edilebilir.

Genel olarak Honor X40 GT Plus, güçlü bir işlemciye, hızlı ekrana, büyük bir pile ve iyi bir kamera sistemine sahip harika bir orta sınıf akıllı telefon. Bütçenizi zorlamadan, önüne çıkan her şeyin üstesinden gelebilecek bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenektir.

Honor X40 GT fiyatı ne kadar?