Honor X9B özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayıran ve yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, geçen yıl piyasaya sürdüğü ve mayısta ülkemizde de satışa çıkan X9A'nun halefi üzerinde çalışmalara başladı. İşte Honor X9B Özellikler ve Fiyatları.
Honor X9B özellikleri neler?
Honor X9B'nin ayrıca 64MP ana sensör, 5MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörlü üçlü lensli arka kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise telefonun 16MP selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor.
Honor X9B'nin 40W hızlı şarj desteğine sahip 5100mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Ayrıca kutudan Android 13 ile çıkacak.
Genel olarak Honor X9B, iyi bir ekrana, işlemciye ve kamera sistemine sahip, gelecek vaat eden orta sınıf bir akıllı telefon gibi görünüyor. Piyasaya sürüldüğünde piyasadaki diğer orta sınıf akıllı telefonlarla nasıl karşılaştırılacağını görmek ilginç olacak.
Honor X9B'nin söylentilere konu olan teknik özelliklerinin bir özeti:
- Ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 695
- Bellek: 8GB
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 64MP ana sensör + 5MP ultra geniş sensör + 2MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 16 MP
- Pil: 40W hızlı şarj destekli 5100mAh
- İşletim sistemi: Android 13
Honor X9B fiyatı ne kadar olacak?
Türkiye'de Honor X9A şu an garantili bir şekilde 10 bin TL’den müşteriye sunuluyor. Honor X9B'nin de bu seviyede satışa çıkması bekleniyor.