Huawei Mate X3, katlanabilir bir akıllı telefonun ne kadar hafif, ince ve güvenilir olabileceği konusunda yeni standartlar belirliyor. 239 gramlık ultra hafif ağırlığı ve katlandığında 11,08 milimetre, açıldığında ise 5,3 milimetrelik inceliğiyle dünyanın "en ince" ve "en hafif" büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu haline geliyor.

HUAWEİ MATE X3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 7,85 inç iç ve 6,4 inç dış ekran, OLED, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 HZ PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 256 ve 512 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel IMX766 ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 12 Megapiksel yardımcı sensör

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Pil: 66 W hızlarında şarj olan 4.800 mAh’lik batarya

TASARIM

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate X3, 239 gramlık ultra hafif ağırlığı ve katlandığında 11,08 milimetre, açıldığında ise 5,3 milimetrelik inceliğiyle dünyanın "en ince" ve "en hafif" büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu haline geliyor. Telefonun yuvarlatılmış, kullanışlı, dörtlü kavisli gövdesi kullanım rahatlığı sağlıyor.

Kalınlığı ve ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için Huawei Mate X3, gelişmiş bir topolojik yapı tasarımını benimseyerek ve geliştirdiği çeşitli yenilikçi malzemeleri kullanarak cihazın tüm tasarımını yeniden yapılandırıyor ve böylece ultra güçlü alüminyum ve ultra hafif karbon fiber ile "çığır açan" bir ağırlık azaltma elde ediyor. Huawei Mate X3 ayrıca sektörün en ince Type-C bileşenine ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip.

Huawei Mate X3'ün hafif, dayanıklı ve sabit Flex-Stop özelliğine sahip yeni nesil çok boyutlu bir menteşesi bulunuyor. Kanat şeklindeki çift hatlı döner mil, her katlamada hassas ve zahmetsiz hareket sağlıyor.

Menteşe, aynı zamanda ekstra dayanıklı ve uzun ömürlü havacılık sınıfı alüminyum alaşımdan üretildi. Tüm açma ve katlama süreci yüksek hassasiyetli bir eksantrik sistemi ile optimize edildi.

DONANIM

Huawei Mate X3, 6,4 inç 3D OLED dış ekran ve 7,85 inç katlanabilir OLED iç ekran ile ultra yüksek çözünürlük ve 426 PPI piksel yoğunluğunu destekleyen hem iç hem de dış ekranla donatıldı.

Cihaz, İki TÜV Rheinland Sertifikası (Renk Doğruluğu ve Hassas Renk Projeksiyonu) birden alan ilk katlanabilir akıllı telefon oldu. İlk kez akıllı ışığa duyarlı ekran ile donatılan ekranlar, loş ışıkta bile net görüntü sağlayarak farklı ortamlarda tutarlı bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İsviçre'nin ilk SGS çift 5 yıldız sertifikasını alan Huawei Mate X3'ün dış ekranı düşmeye karşı 10 kat daha dayanıklı "Kunlun Glass" ile donatıldı. İç ekran, kuvvete bağlı değişken gücü sağlamak için ilk darbeye dayanıklı Newtonyen olmayan akışkan malzemelerin kullanıldığı tamamen yeni bir kompozit ekran yapısını benimsiyor. Katlanabilir iç ekran darbelere karşı 4 kat daha dayanıklı olup günlük kullanım için kalıcı koruma sağlıyor.

BAĞLANTI VE PİL ÖMRÜ

Wrap-Around Anten Tasarımı, katlanmamış durumdaki sinyal gücünü etkili bir şekilde artırırken, akıllı çift modlu ayarlama, akıllı telefon katlandığında sinyal gücünü artırıyor. Bu arada cihaz, elde daha iyi bir sinyal gücü için Huawei'nin patentli çift bağlantılı sinyal geliştirme özelliğiyle de donatıldı.

Huawei Mate X3, dahili 4800mAh büyük bir bataryaya sahip ve günlük kullanım ihtiyaçlarını kolayca karşılayan 66 W kablolu Huawei SuperCharge, 50 W kablosuz Huawei SuperCharge, 7,5 W kablosuz ters şarjı destekliyor.

Huawei Mate X3 ayrıca daha fazla ısı dağılımı için çapraz menteşe grafen soğutma sistemi ile donatıldı. 1800 W/m-K yüksek termal iletkenliğe sahip grafen katman, telefonun çok fazla işlem yaparken bile serin kalmasına yardımcı oluyor.

KAMERA

Akıllı telefon 50 MP ultra vision ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 12 MP periskop telefoto kamera ile donatıldı. Periskop telefoto lens, maksimum 5x optik yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırmayı destekleyerek uzak mesafeden sahnelerin çıplak gözle görülemeyecek ayrıntılarını yakalayabiliyor.

Ayrıca, Huawei Mate X3'ün ana kamerası ve telefoto lensi, loş ışıklı ortamlarda dahi canlı görüntüler oluşturmak üzere yüzde 40 daha fazla ışık alan bir RYYB sensörü ile geliyor.

HUAWEİ MATE X3 FİYATI NE KADAR?

Huawei Mate X3 ülkemizde güncel olarak 79.999.00 TL’den satışa sunuluyor.







