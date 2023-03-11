Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti. "Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade eden Ramanlı, "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi. Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek yanıt verdi.

Ramanlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın (bugün) Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız."

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ne zaman kuruldu?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDA PAR 2013 yılında resmileşen ve çoğunlukla Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcut olan siyasi partidir. Kurucu Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. Olağan Kongre sonucunda Genel Başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir.

3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.

HÜDA PAR oy oranları

HÜDA PAR Yerel seçim sonuçları

HÜDA PAR, 2014 yerel seçimlerinde oy oranı Ağrı'da %1.37, Batman'da %7.80, Bingöl'de %3.06, Bitlis'te %5.58, Diyarbakır'da %4.77, Mardin'de %2.00, Muş'ta %1.46, Siirt'te %1.16, Şırnak'ta %2.32 ve Van'da %0.65 oldu.

HÜDA PAR genel seçim sonuçları

Hüda-Par, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Adana, Bitlis, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'dan bağımsız adayları destekledi ancak seçilen olmadı. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere ise katılmadı.







