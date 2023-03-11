|
Reklam
Reklam
Özgün

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Seçim kararı Resmi Gazete’e yayımlanmasıya YSK’nın takvimi de işlemeye başladı. 2023 seçimlerine artık az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı’nda da masayı genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhur İttifakı, bir süredir Hüda Par’la da dirsek temasında. HÜDA PAR, 2018 yılındaki seçimlerde aday çıkarmamış ve Erdoğan'ı desteklemişti. HÜDA PAR’dan flaş İttifak açıklaması geldi. İşte detaylar.

11:38 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti. "Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade eden Ramanlı, "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi. Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek yanıt verdi.

Ramanlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın (bugün) Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız."

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ne zaman kuruldu?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDA PAR 2013 yılında resmileşen ve çoğunlukla Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcut olan siyasi partidir. Kurucu Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. Olağan Kongre sonucunda Genel Başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir.

3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.

HÜDA PAR oy oranları

HÜDA PAR Yerel seçim sonuçları
  • HÜDA PAR, 2014 yerel seçimlerinde oy oranı Ağrı'da %1.37, Batman'da %7.80, Bingöl'de %3.06, Bitlis'te %5.58, Diyarbakır'da %4.77, Mardin'de %2.00, Muş'ta %1.46, Siirt'te %1.16, Şırnak'ta %2.32 ve Van'da %0.65 oldu.
HÜDA PAR genel seçim sonuçları

Hüda-Par, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Adana, Bitlis, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'dan bağımsız adayları destekledi ancak seçilen olmadı. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere ise katılmadı.



#HÜDA PAR
#Cumhur ittifakı
#2023 seçimleri
1 saat önce
default-profile-img
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Kanada Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
Deprem bölgesinden tayin başvuruları uzatıldı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili asılsız iddiaları tek tek çürüttü
Mansur Yavaş'tan ümidini kesen Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını Twitter'dan açıkladı
Bakan Varank depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.