Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

HÜDA Par milletvekili kazandı mı?

Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) üç isim resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi. HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş, genel seçime ise AK Parti listelerinden listelerinden 4 isimle girmişti.

AK Parti’nin İstanbul 3. Bölge'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi. Partiden Meclis'e giren diğer isimler ise AK Parti'nin Gaziantep'te 6. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu. AK Parti’nin Batman'da 2. sıradan aday gösterdiği olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Meclis'e giremedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son durum ne?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçlarında son durumu aktarırken, 'Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.' ifadelerini kullandı.