Şehit nedir? Kimlere şehit denir?

Şehid, Arapça “ş-h-d” kökünden gelen türetilen bir sıfattır. Kur'an'da geçen şehit kavramı genellikle 'tanıklık eden' anlamına gelirken, bu kelimenin çoğulu olan şüheda kelimesi dört yerde 'sırfİlay-ı Kelimetullah'ı yüceltmek için savaşıp öldürülen' manasında kullanılmaktadır.

HÜKMİ ŞEHİTLİK NEDİR?

Hükmi Şehit Hakiki şehidin şartlarından birini taşımaması sebebiyle yıkanıp kefenlenen ve ahiret itibariyle şehit olanlardır.

KİMLERE ŞEHİT DENİR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldığı bir programda şehitlikle ilgili sorulan soruya;

‘’Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denilmektedir.

Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen, ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler.

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Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler.” şeklinde cevap verdi.

KUR’AN- KERİM’DE ŞEHİTLER İLE İLGİLİ AYETLER

> Bakara Suresi - 154. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Ali İmran 157. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Ali İmran 169. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Ali İmran 170. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Muhammed Suresi - 4. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Nisâ Suresi - 69. Ayet Tefsiri için tıklayın.

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> Tevbe Suresi - 52. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Hac Suresi - 58. Ayet Tefsiri için tıklayın.

ŞEHİTLER İLE İLGİLİ HADİSLER

> “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154)

> “Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.” (Âl-i İmrân, 157)

> “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.” (Âl-i İmrân, 169-171)

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> “Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar.” (Nisâ, 69)

> "O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisâ, 74)

> "De ki: Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah’ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.” (Tevbe, 52)

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> “Allah, mü’minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. (Bu), Allah üzerine hak bir vaattir…” (Tevbe, 111)

> “Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hac, 58)

> "Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb, 23)

> “Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz." (Muhammed, 4)

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> “Allah’a ve peygamberlerine iman edenler, (evet) işte onlar, Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükâfatları ve nûrları vardır. İnkâr edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.” (Hadid, 19)

7 ŞEHİTLİK MERTEBESİ NEDİR?

Mâlik, Ebu Davud, Nesâî ve İbn Mâce gibi muhaddislerin rivayet ettikleri bir başka hadisin de meali şöyledir:

‘Allah yolunda ölenlerden başka şehit olanlar yedi çeşittir:

> Tâûndan ölen şehittir,

> Suda boğulan şehittir,

> Zatülcenbden (akciğer zarı iltihabı-pleurisy) hastalığından ölen şehittir,

> Karın ağrısından ölen şehittir,

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> Yangında ölen şehittir,

> Yıkıntı, göçük altında kalarak ölen şehittir,

> Hamilelikte ölen kadın şehittir.



