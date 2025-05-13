Hükümlülere tahliye öncesi İŞKUR desteği: Girişimcilik hibesi 435 bin TL’ye çıkarıldı

Eski hükümlüler için girişimcilik hibe desteği 435 bin TL’ye çıkarılırken, 2014’ten bu yana 168 milyon TL hibe tahsis edildiği açıklandı. Cezaevlerinde 1700’den fazla atölyede yılda 60 bin kişi çalışıyor; 75 binden fazla kişi eğitim görüyor. 2024'te 3.575, 2025'in ilk üç ayında ise 823 kişi okuma yazma öğrendi.

Bakan Tunç, istihdamla topluma yeniden kazandırılan bireylerin suça yönelme riskinin azaldığını, toplumsal barış ve üretime katkı sağladığını vurguladı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Hakimevi'nde 'Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Protokol ile hükümlü ve yükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, istihdama katkı sağlaması, tahliye sonrası hayata uyumlarının kolaylaştırılması amaçlandı.





CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN 1 AY ÖNCE İŞ GÖRÜŞMESİ YAPILABİLECEK

Adalet Bakanı Tunç , " Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolüyle; hükümlüler, tahliyelerine 1 ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler . Ayrıca; hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sunulacak bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek, onlara meslek dünyasının kapılarını aralayacaktır. Protokolde ayrıca; kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer almaktadır . Böylece istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılan her birey, suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak, toplumsal barışa ve ekonomik üretime katkı sağlayarak sosyal dokunun onarılmasına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.





'113 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAFIZLIĞINI TAMAMLAMIŞTIR'

Bakan Tunç, Türkiye genelinde 396 ceza ve infaz kurumunda, toplam 372 işyurdu müdürlüğünde, 200'den fazla iş kolunda, 1700 atölye ve tesis bulunduğunu belirtti. İş Yurtları Kurumu'na bağlı 54 işyurdu müdürlüğünde mobilya üretimi gerçekleştiğini ifade eden Tunç, "78 işyurdu müdürlüğünde tekstil ve konfeksiyon, 69 işyurdu müdürlüğünde metal işleri, 59 işyurdu müdürlüğünde el işi ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, 151 işyurdu müdürlüğünde inşaat ve onarım malzemeleri, 127 işyurdu müdürlüğünde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, 36 işyurdu müdürlüğünde sosyal tesis işletmeciliği faaliyeti yürütüyoruz. Bu tesislerde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile bakanlığımız arasında imzalanan protokollerle, açık cezaevindeki hükümlülerimiz kamu hizmetlerinde görev alıyor.





Bu kapsamda halihazırda 18 kamu kurumu ile protokol imzaladık ve bu sayede 844 hükümlü çeşitli iş kollarında çalışıyor. Her kademede eğitim öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda; 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde 2024 yılında 3 bin 575 kişi, 2025 yılının ilk üç ayında 823 kişi okuma yazma öğrenmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda 896 vaiz görev yaparken, şu ana kadar 113 tutuklu ve hükümlü hafızlığını tamamlamıştır. Yine, Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında il ve ilçe halk kütüphanelerindeki 23 milyon kitaba hükümlü ve tutukluların erişimini sağladık" ifadelerini kullandı.





'DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ÇALIŞMA HAYATINA DÜZENLEME SAĞLIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 'İşgücü Uyum Programı' ile bir yılda 200 binden fazla vatandaşa destek sağlandığına dikkat çekerek, "Devletimiz adına sosyal hayatın geliştirilmesi için önemli bir misyon üstlenen Bakanlığımız; İŞKUR aracılığıyla başta kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politika ve hizmetleri yerine getirmekte, sosyal katılımın önemli bir alanını oluşturan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin uygulanmasını sağlamakta.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ceza infaz kurumu yerleşkelerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde tahsis edilecek yerlerde, İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla hükümlü, tutuklu ve yükümlülere danışmanlık hizmeti vermeyi, ayrıca bu kişilerle işe yerleştirme, İŞKUR'un sağladığı kendi işini kurma hibe desteğine nasıl başvurulacağı ve benzeri faaliyetler konusunda da bilgiler paylaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte eski hükümlülerin de yer aldığı özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini pratik ve teorik eğitimlerle artırmayı amaçlayan ve yeni nesil çalışma biçimlerinden birisi olan kısmi çalıma modeli 'İşgücü Uyum Programı' başlayalı henüz bir yıldan kısa bir süre olmasına rağmen, şimdiden 200 binden fazla vatandaşımızın hem iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırdık hem de kendilerine geçici gelir desteği sağladık" diye konuştu.





'YAKLAŞIK 168 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ TAHSİS ETTİK'