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Ozan Tufan'ın golü galibiyete yetmedi: Hull City 1-1 Bristol City (ÖZET)

İngiltere Championship 4. hafta açılış maçında Ozan Tufan’lı Hull City evinde Bristol City’i konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 17’ Ozan Tufan ve 62’ Nahki Wells’den geldi. Hull City 4. haftada ilk beraberliğini alarak 7 puanla 6. sırada yer aldı. Hull City - Bristol City maç özetini izlemek ve İngiltere Championship puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:20 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hull City 1-1 Bristol City Maç Özeti

Hull City 1-1 Bristol City Maç Özeti

Hull City, İngiltere Championship 4. haftasında evinde Bristol City’i ağırladı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Hull City’nin golünü Ozan Tufan kaydetti. Hull City - Bristol City maç özeti haberimizde.

HULL CİTY - BRİSTOL CİTY MAÇ ÖZETİ

Hull City - Bristol City maç özetini izlemek için

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PUAN DURUMU

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP 4. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Hull City
#Bristol City
#İngiltere Championship
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