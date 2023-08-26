Hatayspor sezonun ilk hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İngiliz kulübü Hull City ile karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 68’ William Jarvis ve 83’ Ünal Emre Durmuşhan’dan geldi. Hatayspor - Hull City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.