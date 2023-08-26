Hull City 1-1 Bristol City Maç Özeti
Hull City, İngiltere Championship 4. haftasında evinde Bristol City’i ağırladı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Hull City’nin golünü Ozan Tufan kaydetti. Hull City - Bristol City maç özeti haberimizde.
HULL CİTY - BRİSTOL CİTY MAÇ ÖZETİ
HULL CİTY - BRİSTOL CİTY MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PUAN DURUMU
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PUAN DURUMU
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Hull City
#Bristol City
#İngiltere Championship
1 saat önce