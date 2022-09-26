İBB burs başvurusu başladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi şartları taşıyan 75 bin öğrenciye burs verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerine verilen İBB burs başvuru başvuru işlemlerine yönelik aramalar bir hayli arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu seneki burs başvurularının başladığını duyurdu. 2022-2023 İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı hakkında bilinmesi gerekenler...

İBB burs başvurusu nereden yapılacak?

İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.i... adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

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İBB burs başvuru ekranı için tıklayın

İBB burs başvuru şartları neler?

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

İBB burs Başvuru Yapamayacak Öğrenciler:

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- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB bursuna başvuracaklar hangi belgeleri temin edecek?

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

- Bursluluk belgesi

- Disiplin belgesi

- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

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- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

İBB bursu başvurusunda neler dikkat edilecek?

- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

- Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

- Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

- Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

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İBB genç üniversiteli eğitim yardımı sıkça sorulan sorular

1-Başvuru tarihleri içerisinde gerekli belgeleri okuldan belge temin edemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.

2-Öğrenci belgesi ve transkript belgesinde disiplin ceza bilgisi bulunmaktadır. Bu durumda disiplin ceza belgesi olarak da öğrenci belgesi sunabilir miyim?

Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.

3-Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Transkript ve disiplin cezası almadığıma dair belge yükleyemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

1. sınıf öğrencilerinden transkript ve disiplin belgesi istenmemektedir.

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde sadece öğrenci isminin bulunması yeterli midir? Aile bireyleri de yer almalı mı?

Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.

5-Anne ve baba ile iletişim halinde değilim. Ebeveynlerin gelir durumu belgesi için nasıl bir yol izlemeliyim?

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Resmi olarak anne-baba ayrı değil ise ikisinin de gelir durum belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci varsa ikisinden birinin gelir durum belgesi ve boşanma davasının devam ettiğine dair mahkeme belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6- Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu?

Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

7- Ebeveynlerim çalışmıyor. Çalışmadıklarına dair evrak nereden alınmalıdır?

SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.

8- Ebeveynlerin gelir/gelirsizlik belgelerinin ayrı ayrı mı yüklenmesi gerekiyor?

Evet. Ayrı yüklenmesi gerekmektedir.

9- 18 yaşımı doldurmadığım için bankadan IBAN numarası alamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

10- Üniversite eğitim kaydımı dondurdum. Eğitim yardımından yararlanabilir miyim?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

11- Bu yıl yatay geçiş yaptım. Başvuruda sunulacak evraklar hangi okulumdan alınmalıdır?

İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.

12- E-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil Hizmet Dökümü, sisteme yüklemek için büyük bir dosya. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.

13- Maaş bordrosu geçtiğimiz son aya mı ait olmalıdır?

Evet. Yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir.

14- İkametim İstanbul’da ancak il dışında bir üniversiteye kayıtlıyım. Başvuru yapabilir miyim?

Evet. Başvuru yapılabilir.

15- Açık Öğretim Fakültesi öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.

16- Aynı haneden iki üniversite öğrencisi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir mi?

Evet, faydalanabilir.

17- Vakıf üniversitesinde %50 burslu öğrenci olarak eğitim alıyorum. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

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Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

18- Yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yardımdan yararlanamamaktadır.

19- Genç Üniversiteli Eğitim Yardımının miktarı ne kadar olacak?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

20- Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı için başvurdum ancak kendi banka hesabım yok. Yakınımın banka hesap numarasını verebilir miyim?

18 yaşından büyükseniz kendi hesap numaranız, küçükseniz ebeveynin ya da yasal vasinin hesap numarası verilmelidir.

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