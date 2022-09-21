İBB burs başvurusu ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4500 TL Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı verecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite de öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs için 2022 yılında da başvurular alınacağı açıklandı. İBB bursundan faydalanmak isteyenler için başvuru sürecine ilişkin belediyeden açıklama geldi. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu ne kadar? 2022 İBB burs başvurusu son gün ne zaman, istenen belgeler neler, İBB bursu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2022 İBB burs başvuru şartları neler?

İşte İBB Burs Başvuru Koşulları:

T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak Ara sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır. Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır. Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

Kimler İBB genç üniversiteli eğitim yardımı bursuna başvuramaz?

İBB burs başvurusu yapamacaklar öğrenciler şunlardır:

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler, hangileri?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

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Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

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Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

2022-2023 İBB burs başvuru ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İBB genç üniversiteli eğitim bursu tarihleri: 26 Eylül - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim başvurusu yapılacaktır.

İBB burs başvurusu nasıl yapılacak?

Burs başvuruları, online olarak yapılmaktadır. İBB burs başvuru ekranı için tıklayın.

2022-2023 İBB burs parası ne kadar?

İBB 2022-2023 bursu 4500 TL verilecektir.

İBB genç üniversiteli eğitim yardımı sıkça sorulan sorular

1-Başvuru tarihleri içerisinde gerekli belgeleri okuldan belge temin edemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.

2-Öğrenci belgesi ve transkript belgesinde disiplin ceza bilgisi bulunmaktadır. Bu durumda disiplin ceza belgesi olarak da öğrenci belgesi sunabilir miyim?

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Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.

3-Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Transkript ve disiplin cezası almadığıma dair belge yükleyemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

1. sınıf öğrencilerinden transkript ve disiplin belgesi istenmemektedir.

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde sadece öğrenci isminin bulunması yeterli midir? Aile bireyleri de yer almalı mı?

Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.

5-Anne ve baba ile iletişim halinde değilim. Ebeveynlerin gelir durumu belgesi için nasıl bir yol izlemeliyim?

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Resmi olarak anne-baba ayrı değil ise ikisinin de gelir durum belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci varsa ikisinden birinin gelir durum belgesi ve boşanma davasının devam ettiğine dair mahkeme belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6-Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu?

Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.

7-Ebeveynlerim çalışmıyor. Çalışmadıklarına dair evrak nereden alınmalıdır?

SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.

8-Ebeveynlerin gelir/gelirsizlik belgelerinin ayrı ayrı mı yüklenmesi gerekiyor?

Evet. Ayrı yüklenmesi gerekmektedir.

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9-18 yaşımı doldurmadığım için bankadan IBAN numarası alamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.

10-Üniversite eğitim kaydımı dondurdum. Eğitim yardımından yararlanabilir miyim?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

11-Bu yıl yatay geçiş yaptım. Başvuruda sunulacak evraklar hangi okulumdan alınmalıdır?

İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.

12-E-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil Hizmet Dökümü, sisteme yüklemek için büyük bir dosya. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.

13-Maaş bordrosu geçtiğimiz son aya mı ait olmalıdır?

Evet. Yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir.

14-İkametim İstanbul’da ancak il dışında bir üniversiteye kayıtlıyım. Başvuru yapabilir miyim?

Evet. Başvuru yapılabilir.

15-Açık Öğretim Fakültesi öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.

16-Aynı haneden iki üniversite öğrencisi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir mi?

Evet, faydalanabilir.

17-Vakıf üniversitesinde %50 burslu öğrenci olarak eğitim alıyorum. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

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Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

18-Yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?

Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yardımdan yararlanamamaktadır.

19-Genç Üniversiteli Eğitim Yardımının miktarı ne kadar olacak?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

20-Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı için başvurdum ancak kendi banka hesabım yok. Yakınımın banka hesap numarasını verebilir miyim?

18 yaşından büyükseniz kendi hesap numaranız, küçükseniz ebeveynin ya da yasal vasinin hesap numarası verilmelidir.

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