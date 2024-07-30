2022-2023 İBB burs başvuru ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
İBB genç üniversiteli eğitim bursu tarihleri üniversite öğrencilerinin gündeminde. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği devam edecek.
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı. 2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı. Bu sene de başvuruların eylül sonunda başlaması bekleniyor. Başvuru işlemleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
İBB burs başvuru şartları neler?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakÖğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB genç üniversiteli eğitim yardımı bursuna başvuramaz?
İBB burs başvurusu yapamacaklar öğrenciler şunlardır:
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Sabıka kaydı olanlar
İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler, hangileri?
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
İBB burs başvurusu nasıl yapılacak?
İBB burs parası ne kadar?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.
İBB bursu ne zaman yatacak?
- İBB bursu ilk taksitleri aralık ayında yatırılması beklenirken, İBB ikinci taksit ödemeleri mart ya da nisan ayında, üçüncü taksit ödemeleri ise mayıs ayında yapılacak.
İBB genç üniversiteli eğitim yardımı sıkça sorulan sorular
- Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.
- Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.
- 1. sınıf öğrencilerinden transkript ve disiplin belgesi istenmemektedir.
- Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.
- Resmi olarak anne-baba ayrı değil ise ikisinin de gelir durum belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci varsa ikisinden birinin gelir durum belgesi ve boşanma davasının devam ettiğine dair mahkeme belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.
- SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.
- Evet. Ayrı yüklenmesi gerekmektedir.
- Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.
- Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.
- İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.
- Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.
- Evet. Yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir.
- Evet. Başvuru yapılabilir.
- Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.
- Evet, faydalanabilir.
- Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
- Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yardımdan yararlanamamaktadır.
- 18 yaşından büyükseniz kendi hesap numaranız, küçükseniz ebeveynin ya da yasal vasinin hesap numarası verilmelidir.