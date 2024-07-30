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İBB burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar?

İBB genç üniversiteli bursu başvurusu için geri sayım sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 eğitim öğretim yılında da kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, bu yıl İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, 2024-2025 İBB burs başvuru takviminde son durum.

10:46 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:46 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları 2024-2025 ne zaman başlayacak?
İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları 2024-2025 ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversite de öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Genç Üniversiteli projesi ile öğrencilere geri ödemesiz burs imkanı sunuyor. Bu proje, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının yükseköğrenime devam etmelerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu ne kadar? 2024-2025 İBB burs başvurusu son gün ne zaman, istenen belgeler neler, İBB bursu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2022-2023 İBB burs başvuru ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İBB genç üniversiteli eğitim bursu tarihleri üniversite öğrencilerinin gündeminde. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği devam edecek.

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı. 2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı. Bu sene de başvuruların eylül sonunda başlaması bekleniyor. Başvuru işlemleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

İBB burs başvuru şartları neler?

İşte İBB Burs Başvuru Koşulları:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakÖğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
  2. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
  3. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  4. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
  5. Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
  6. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB genç üniversiteli eğitim yardımı bursuna başvuramaz?

İBB burs başvurusu yapamacaklar öğrenciler şunlardır:

  • Açık öğretimde okuyan öğrenciler
  • Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
  • Ücretli değişim programında bulunanlar
  • Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
  • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
  • Sabıka kaydı olanlar

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler, hangileri?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB burs başvurusu nasıl yapılacak?

Burs başvuruları, online olarak yapılmaktadır.
İBB burs başvuru ekranı için
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İBB burs parası ne kadar?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.

İBB bursu ne zaman yatacak?

  • İBB bursu ilk taksitleri aralık ayında yatırılması beklenirken, İBB ikinci taksit ödemeleri mart ya da nisan ayında, üçüncü taksit ödemeleri ise mayıs ayında yapılacak.

İBB genç üniversiteli eğitim yardımı sıkça sorulan sorular

1-Başvuru tarihleri içerisinde gerekli belgeleri okuldan belge temin edemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
  • Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.
2-Öğrenci belgesi ve transkript belgesinde disiplin ceza bilgisi bulunmaktadır. Bu durumda disiplin ceza belgesi olarak da öğrenci belgesi sunabilir miyim?
  • Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.
3-Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Transkript ve disiplin cezası almadığıma dair belge yükleyemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
  • 1. sınıf öğrencilerinden transkript ve disiplin belgesi istenmemektedir.
4-Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde sadece öğrenci isminin bulunması yeterli midir? Aile bireyleri de yer almalı mı?
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.
5-Anne ve baba ile iletişim halinde değilim. Ebeveynlerin gelir durumu belgesi için nasıl bir yol izlemeliyim?
  • Resmi olarak anne-baba ayrı değil ise ikisinin de gelir durum belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci varsa ikisinden birinin gelir durum belgesi ve boşanma davasının devam ettiğine dair mahkeme belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
6-Geçen sene Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alıyordum. Tekrar başvuru yapmam gerekiyor mu?
  • Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.
7-Ebeveynlerim çalışmıyor. Çalışmadıklarına dair evrak nereden alınmalıdır?
  • SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.
8-Ebeveynlerin gelir/gelirsizlik belgelerinin ayrı ayrı mı yüklenmesi gerekiyor?
  • Evet. Ayrı yüklenmesi gerekmektedir.
9-18 yaşımı doldurmadığım için bankadan IBAN numarası alamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
  • Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.
10-Üniversite eğitim kaydımı dondurdum. Eğitim yardımından yararlanabilir miyim?
  • Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.
11-Bu yıl yatay geçiş yaptım. Başvuruda sunulacak evraklar hangi okulumdan alınmalıdır?
  • İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.
12-E-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil Hizmet Dökümü, sisteme yüklemek için büyük bir dosya. Nasıl bir yol izlemeliyim?
  • Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.
13-Maaş bordrosu geçtiğimiz son aya mı ait olmalıdır?
  • Evet. Yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir.
14-İkametim İstanbul’da ancak il dışında bir üniversiteye kayıtlıyım. Başvuru yapabilir miyim?
  • Evet. Başvuru yapılabilir.
15-Açık Öğretim Fakültesi öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?
  • Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.
16-Aynı haneden iki üniversite öğrencisi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir mi?
  • Evet, faydalanabilir.
17-Vakıf üniversitesinde %50 burslu öğrenci olarak eğitim alıyorum. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?
  • Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
18-Yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanabilir miyim?
  • Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yardımdan yararlanamamaktadır.
19-Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı için başvurdum ancak kendi banka hesabım yok. Yakınımın banka hesap numarasını verebilir miyim?
  • 18 yaşından büyükseniz kendi hesap numaranız, küçükseniz ebeveynin ya da yasal vasinin hesap numarası verilmelidir.



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