KYK başvurularının ne zaman başlayacağı YKS sınavının ardından merak ediliyor. YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. YKS sonuçlarının ardından adaylar puanlarına göre üniversite tercihi yapacak. Üniversite tercih sürecindeki en önemli konulardan biri da barınma imkanı sunan KYK yurt başvuruları oluyor. KYK başvuruları işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? 2024-2025 yılı KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? KYK ilk kayıt ücreti kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...