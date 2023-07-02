Kamu işçilerine verilen zam sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı yönündeki açıklama ister istemez memurları heyecanlandırdı. Acaba kanunla yapılacak zam oranı yüzde kaç olacak ve nasıl bir yöntem uygulanacak? Yine ister istemez heyecan kervanına işçi ve Bağ-Kur emeklileri de katıldı. Acaba bütün memurlar bu artıştan yararlanacak mı yoksa farklı bir zam oranı ile mi karşılaşılacak? Bu yazımızda konuyu birçok boyutuyla açıklamaya çalışacağız. 2022 ve 2023 yıllarında