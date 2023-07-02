İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı iş ilanı
Kamuya 160 personel alınacak. Üstelik KPSS şartı aranmadan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışacak kamu personellerinin alımı için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden alım ilanları yayınlandı. Son başvuru tarihi ise 5 Temmuz.
İBB özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?
İBB özel güvenlik görevlisi olarak 100 kişi alacak. Başvuran adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
5188 Sayılı Yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip,
En az lise mezunu,
Saha kadrosunda çalışabilecek fiziksel yeterliliklere sahip,
Özel Güvenlik alanında minimum 1 yıl iş deneyimli,
Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
İletişimi kuvvetli ve diksiyonu düzgün,
İstanbul genelinde hizmet sunulan kapalı veya açık alanların tamamında Özel Güvenlik Görevi hizmetini gerçekleştirmek.
İBB, öğretmen - usta öğretici alımı başvurusu şartları
İBB, öğretmen - usta öğretici sıfatıyla 60 işçi alacak. Adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:
İlgili Yüksek Lisans programından mezun olmak
En az 2 yıl deneyimli olmak