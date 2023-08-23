Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci için de barınma için yurt başvuruları başladı. İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenler için başvuru süreci 21 Ağustos'ta başladı. Peki, İBB başvuruları ne kadar sürecek, İBB yurt başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK 2023?

İBB’nin yurtlarına başvurular bugün başladı. yurt.ibb.istanbul web adresinden alınacak başvurularda; öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak. Online olarak alınacak başvurular için 7 günlük bir süre tanınacak. Web sitesinde başvuru ekranı 1 Eylül 2023 Cuma gününe kadar açık olacak.

2023-2024 İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite okuyacak öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. Başvuru için detaylı bilgi https://yurt.ibb.istanbul/basvuru-adimlari sitesinden ulaşabilirsiniz. Yurt başvuruları internet üzerinden 21 Ağustos 2023 ile 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılmaktadır.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR 2023?

2023-2024 eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarının ücret tarifesi açıklandı.

Buna göre, İBB'nin üniversite öğrenci yurtlarında bu eğitim yılında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil, aylık ücret 1300 TL olarak belirlendi.

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/ sitesinden yapılıyor.

İBB YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI

İBB öğrenci yurdunda kalmak isteyen öğrenciler için istenen başvuru şartları ise şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak

- Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

- Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması.

- Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

-Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

- Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

- Kamu personeli olmaması.

- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

- Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.











