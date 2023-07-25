İBB’den İstanbulKart minibüslerde kullanılsın teklifi geldi

İstanbulKart, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak için en pratik ve ekonomik yoldur. Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren bir haber geldi. İBB, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstabulKart ile ilgili yeni bir teklifte bulundu.

İstanbulKart minibüslerde kullanılacak mı?

İBB'den İstanbulKart ile ilgili yeni bir teklif sundu. İBB, nakit para ile binilen minibüsleri de İstanbulKart sistemine dahil edilmesi için teklif götürdü. Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan “minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifi eğer kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek. Ancak edinilen bilgiye göre henüz fiyatlandırma konusunda henüz net bir durum söz konusu değil.

İstanbulKart nedir?

İstanbulKart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında çıkarılan, toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için kullanılan bir akıllı karttır. Kart, İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında (metro, tramvay, otobüs, vapur, metrobüs, teleferik ve füniküler) kullanılabilmektedir.

İstanbulKart nereden satın alınır?

İstanbulKart, İstanbul'daki tüm metro istasyonlarında, tramvay duraklarında, otobüs duraklarında, vapur iskelelerinde, teleferik ve füniküler istasyonlarında ve bazı marketlerde satın alınabilir. İstanbulKart, nakit olarak veya kredi kartı ile yüklenebilmektedir. Kartın bakiyesi, tüm metro istasyonlarında, tramvay duraklarında, otobüs duraklarında, vapur iskelelerinde, teleferik ve füniküler istasyonlarında ve bazı marketlerde kontrol edilebilir.







