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İBB’den İstanbulKart minibüslerde kullanılsın teklifi geldi

İstanbulKart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında çıkarılan, toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için kullanılan bir akıllı karttır. Kart, İstanbul'daki metro, tramvay, otobüs, vapur, metrobüs, teleferik ve fünikülerde kullanılabilmektedir. İBB, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstabulKart’ın kullanım alanının genişletilmesine ilişkin yeni bir teklifte bulundu. Peki minibüslerde İstanbulKart kullanılacak mı?

17:53 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulkart ile neye binilir?

İstanbulkart ile neye binilir?

İstanbulKart, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak için en pratik ve ekonomik yoldur. Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren bir haber geldi. İBB, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstabulKart ile ilgili yeni bir teklifte bulundu.

İstanbulKart minibüslerde kullanılacak mı?

İBB'den İstanbulKart ile ilgili yeni bir teklif sundu. İBB, nakit para ile binilen minibüsleri de İstanbulKart sistemine dahil edilmesi için teklif götürdü. Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan “minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifi eğer kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek. Ancak edinilen bilgiye göre henüz fiyatlandırma konusunda henüz net bir durum söz konusu değil.

İstanbulKart nedir?

İstanbulKart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında çıkarılan, toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için kullanılan bir akıllı karttır. Kart, İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında (metro, tramvay, otobüs, vapur, metrobüs, teleferik ve füniküler) kullanılabilmektedir.

İstanbulKart nereden satın alınır?

İstanbulKart, İstanbul'daki tüm metro istasyonlarında, tramvay duraklarında, otobüs duraklarında, vapur iskelelerinde, teleferik ve füniküler istasyonlarında ve bazı marketlerde satın alınabilir. İstanbulKart, nakit olarak veya kredi kartı ile yüklenebilmektedir. Kartın bakiyesi, tüm metro istasyonlarında, tramvay duraklarında, otobüs duraklarında, vapur iskelelerinde, teleferik ve füniküler istasyonlarında ve bazı marketlerde kontrol edilebilir.


Metrobüs hattı durakları sefer saatleri ücretleri durak haritası bu haberde
Metrobüs hattı durakları sefer saatleri ücretleri durak haritası bu haberde

Metrobüs sayesinde İstanbulluların bir yerden bir yere vaktinde ulaşıp, trafiğe takılmadan yolculuk yapabilmekte. İstanbul'un içinden çıkılmaz trafiğinde kendine has yolunda ilerleyen metrobüs artık en popüler toplu ulaşım aracı. Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferleri Beylikdüzü Son Durak'ta tamamlanmaktadır. Bu iki istasyon arasında 44 durak bulunmaktadır. Trafiğe takılmadan evine, işine ya da gitmek istediği yere en hızlı bir şekilde gitmek isteyenler Metrobüs hattı, güzergahı, sefer saatleri, durak haritasının yanında metrobüs ücretleri, aktarma durakları ile duraklar arası kaç dakika sürdüğü de merak konusu. İşte metrobüs ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.


#İstanbulKart
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