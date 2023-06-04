Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede iki isim dışındaki tüm bakanlar değişti. Açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişim dikkat çekti. MİT Başkanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boşalan bakanlık koltuğuna oturdu.

Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın mı?

Fidan'dan boşalan müsteşarlık koltuğuna hangi ismin getirileceği merak konusu olurken, Ankara kulisleri hareketlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in yeni başkanı olacağı konuşulmaya başlandı. Kalın'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesi dikkat çekti.

İbrahim Kalın’dan yeni kabine açıklaması

Öte yandan yeni kabinenin açıklanmasının ardından Kalın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi hayırlı olsun. Bakanlarımıza başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum.

Bir önceki kabinede görev alan bakanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam."

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına bağlı resmî istihbarat örgütüdür.[3] MİT'in mevcut merkezi, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki KALE binasıdır.

1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan; Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır.

Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla 22 Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı Kanun kabul edildi ve bu kanun ile kuruluşun adı Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değiştirildi. Kanun ile MİT'in bir müsteşar tarafından yönetilmesi ve müsteşarın, kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörüldü.

MİT, yaklaşık on dokuz yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürüttü ancak hızla değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu çıkarıldı ve kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girdi. Teşkilat, 2017 yılında yapılan değişiklikle Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Birimleri

Güvenlik Tahkikat Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı Dış Operasyonlar Başkanlığı Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı Sinyal İstihbarat Başkanlığı

Görev yapmış MİT Müsteşarları ve görev süreleri