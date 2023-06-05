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Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu: MİT Başkanlığına atama yapıldı

MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak yeni kabinede yer aldı. Fidan'ın ardından MİT Müşteşarlığına hangi isimin getirileceği sorgulanıyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabındaki değişiklik sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın mı oluyor? sorusunu gündeme getirmişti. İletişim Başkanlığı, MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atandığını duyurdu. Peki İbrahim Kalın kimdir, nereli kaç yaşında?

21:52 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MİT'in yeni başkanı kim olacak?

MİT'in yeni başkanı kim olacak?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede iki isim dışındaki tüm bakanlar değişti. Açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişim dikkat çekti. MİT Başkanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boşalan bakanlık koltuğuna oturdu.

Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na İbrahim Kalın’ı atadı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra boşalan MİT Başkanlığı görevine İbrahim Kalın atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır” denildi.

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına bağlı resmî istihbarat örgütüdür.[3] MİT'in mevcut merkezi, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki KALE binasıdır.

1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan; Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır.

Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla 22 Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı Kanun kabul edildi ve bu kanun ile kuruluşun adı Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değiştirildi. Kanun ile MİT'in bir müsteşar tarafından yönetilmesi ve müsteşarın, kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörüldü.

MİT, yaklaşık on dokuz yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürüttü ancak hızla değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu çıkarıldı ve kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girdi. Teşkilat, 2017 yılında yapılan değişiklikle Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Birimleri

  1. Güvenlik Tahkikat Başkanlığı
  2. İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı
  3. Dış Operasyonlar Başkanlığı
  4. Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı
  5. Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı
  6. Sinyal İstihbarat Başkanlığı

Görev yapmış MİT Müsteşarları ve görev süreleri

  1. İsmail Hakkı MUSA (Vekâlet) 10.02.2015 - 10.03.2015
  2. Dr. Hakan FİDAN 27.05.2010 - 10.02.2015
  3. Emre TANER 15.06.2005 - 26.05.2010
  4. Şenkal ATASAGUN 11.02.1998 - 11.06.2005
  5. Sönmez KÖKSAL 09.11.1992 - 11.02.1998
  6. Teoman KOMAN 29.08.1988 - 27.08.1992
  7. Hayri ÜNDÜL 05.09.1986 - 29.08.1988
  8. Burhanettin BİGALI 07.09.1981 - 14.08.1986
  9. Bülent TÜRKER 19.11.1979 - 07.09.1981
  10. Adnan ERSÖZ 13.07.1978 - 19.11.1979
  11. Hamza GÜRGÜÇ 25.11.1974 - 13.07.1978
  12. Bülent TÜRKER (Vekâlet) 30.09.1974 - 24.11.1974
  13. Bahattin ÖZÜLKER 28.02.1974 - 26.09.1974
  14. Bülent TÜRKER (Vekâlet) 25.07.1973 - 27.02.1974
  15. Nurettin ERSİN 02.08.1971 - 25.07.1973
  16. Mehmet Fuat DOĞU 01.03.1966 - 23.07.1971
  17. Avni KANTAN (Vekâlet) 14.07.1965 - 02.03.1966
#İbrahim Kalın
#MİT
#Hakan Fidan
#MİT Başkanı
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Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu: MİT Başkanlığına atama yapıldı