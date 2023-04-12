İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 335 personelin alımıyla ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B statüsünde 335 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 335 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11 Nisan 2023 itibariyle başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B statüsünde 335 sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 türünden en az 60 ve üzerinde puan alması gerekiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “Duyurular” bölümünden yayınlanacak “ İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” adresi üzerinden elektronik olarak başvurularını iletecek. Başvuru işlemleri e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.







