Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İçişleri Bakanlığı'nda bazı kademelerde yeni isimler görevlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YAPILAN ATAMALAR

Afet ve Acil Durum Başkanlığı’na Okay Memiş; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, İbrahim Taşyapan; Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, İbrahim Akın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Mustafa İspirgil.

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Okay Memiş, evli ve iki çocuk babası.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

İbrahim Taşyapan 28 Haziran 1964 yılında Yeşilhisar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Göynücek, Şavşat, Karapınar Kaymakamlıkları, Bayburt ve Rize vali Yardımcılıkları, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki kararının 9 Mayıs 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmasıyla Bingöl valiliğine atandı. 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valiliğine atandı. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atandı.







