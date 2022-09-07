Özgün İcra borçları ne zaman silinecek? 55 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak
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İcra borçları ne zaman silinecek? 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini açıklamıştı. Dar gelirlilere yönelik destek paketine ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu. Meclis’e sunulacak düzenleme ile devlet 6 milyona yakın vatandaşın icra borçlarını üstlenip tasfiye edecek. Peki kaç liralık icra borcunu devlet üstelenecek, hangi borçlar kapatılacak? İcra borçları desteği için nereye başvurulacak, düzenleme ne zaman çıkacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İcra borcu affından kimler yararlanacak, kimin, hangi borçlar ne zaman silinecek?
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İcralık borçlar için devlet desteği ile çok sayıda vatandaşın borcu tasfiye edilecek. Devlet sadece icralık borçlarını değil, elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden doğan borçları da üstlenecek. İcralık borçlar nasıl silecek? Kimler faydalanacak?

İcralık borçlara devlet desteği ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.

İcra borç düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor. Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

İcra düzenlemesi ile hangi borçlar kapatılacak?

Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak. Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.

İcra borcu affından kimler yararlanacak?

Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

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