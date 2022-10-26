Yeni insansız deniz aracı MİR'in özellikleri nedir?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı sürü insansız deniz araçları projesinde yeni bir aşamaya geçildiği duyurmuştu. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA kendini gösterirdi. Peki MİR’in özellikleri neler?
MİR ÖZELLİKLERİ
- Çok uzun süre denizde kalabilme
- Esnek görevlendirme
- Çok çeşitli algılayıcı ve haberleşme
- İHA ve SİHA ile haberleşme
- Yüksek sürat ve manevra yetenekleri
- Deniz harbinin çok farklı türlerinde silahlı olarak görevlendirilebilme
- Müttefik komuta merkezleri ile ortak çalışabilme