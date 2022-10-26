Yeni insansız deniz aracı MİR'in özellikleri nedir? Yerli ve milli savunma sanayi çalışmalarına hızla devam edilirken İHA ve SİHA'ların ardından şimdide İnsansız deniz araçları (İDA)'lar görev yapıyor. Onlardan birisi de MİR. Yeni insansız deniz aracı MİR'in teknik özellikleri merak kazandı. Türk mühendisler tarafından üretilen yerli insansız deniz aracı MİR yüksek manevra kabiliyeti ve hızıyla en zorlu deniz durumlarında görev yapabilecek. Mavi Vatan'ı korumada yeni güç olacak. İşte MİR'in özellikleri ve diğer donanımları...

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