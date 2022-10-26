Özgün Yeni insansız deniz aracı MİRin özellikleri nedir?
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Yeni insansız deniz aracı MİR'in özellikleri nedir?

Yerli ve milli savunma sanayi çalışmalarına hızla devam edilirken İHA ve SİHA'ların ardından şimdide İnsansız deniz araçları (İDA)'lar görev yapıyor. Onlardan birisi de MİR. Yeni insansız deniz aracı MİR'in teknik özellikleri merak kazandı. Türk mühendisler tarafından üretilen yerli insansız deniz aracı MİR yüksek manevra kabiliyeti ve hızıyla en zorlu deniz durumlarında görev yapabilecek. Mavi Vatan'ı korumada yeni güç olacak. İşte MİR'in özellikleri ve diğer donanımları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDA MİRİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Yerli ve milli sanayi insansız deniz aracı MİRin detayları...
MİR insansız deniz aracı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı sürü insansız deniz araçları projesinde yeni bir aşamaya geçildiği duyurmuştu. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA kendini gösterirdi. Peki MİR’in özellikleri neler?

MİR ÖZELLİKLERİ

- Çok uzun süre denizde kalabilme

- Esnek görevlendirme

- Çok çeşitli algılayıcı ve haberleşme

- İHA ve SİHA ile haberleşme

- Yüksek sürat ve manevra yetenekleri

- Deniz harbinin çok farklı türlerinde silahlı olarak görevlendirilebilme

- Müttefik komuta merkezleri ile ortak çalışabilme

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