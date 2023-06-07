İdari izin özel sektörü kapsar mı? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı kararlarını açıklaması sonrası merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili öncesindeki iki gün ile Kurban bayramı birleştirilerek toplam tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihini idari izin kapsamına aldıklarını açıkladı. Peki İdari izinde bankalar açık mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu durumda bankalar 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran'da açık olması bekleniyor.







