İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun herhangi bir bölümünde meydana gelen bakteriyel enfeksiyondur. Üretrit, sistit ve piyelonefrit gibi farklı tipleri vardır. Kadınlarda daha sık görülür ve çocuklarda da yaygındır. Peki, İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır, nasıl geçer?

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

İdrar yolları normalde herhangi bir bakteri içermez bu nedenle çok az sayıda bakteri ile bile ciddi enfeksiyonlar yaşanabilir. İdrar yollarının bağırsaklara olan komşuluğu nedeniyle idrar yollarındaki en önemli enfeksiyonlar genellikle bu bölgenin bakterileri ile oluşmaktadır. İdrar yollarında enfeksiyon oluşabilmesi için bakteriler bu bölgeye kan yolu ile lenf damarları yolu ile gelebilir.

Genellikle nedeni bakteriler olan idrar yolu enfeksiyonları dünyada en sık görülen bakterilere bağlı hastalıklardır. Normalde kadınlarda daha sık görülen bu enfeksiyonlar yaşamın her döneminde böyle değildir. Örneğin bir yaşına kadar yeni doğanlarda erkeklerde kızlardan daha fazla görülür. Daha sonra kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha sıklıkla karşımıza çıkan bu hastalık genç erişkinlerde kadınlarda erkeklerden daha fazla karşımıza çıkar.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlardır;

Sık idrara çıkma

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Ateş

Yorgunluk

İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar

Kötü kokulu idrar

Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı

Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı

Bulantı ve / veya kusma

Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda sıklıkla görülen hastalıkların başında gelmektedir. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bunun temel nedeni, üretra adı verilen ve idrarı mesaneden dış ortama taşıyan tüp şeklindeki yapının kadınlarda erkeklere kıyasla daha kısa olmasıdır.

Dış ortamdaki bakteriler, kadınlarda daha kısa bir yol kat ederek mesaneye ulaşabilmektedir. Buna ek olarak, idrar yolu enfeksiyonlarının cinsel olarak aktif olan kadınlarda ve doğum kontrol yöntemi olarak diafram ve spermisidal (sperm öldürücü) krem kullanan kadınlarda daha sık olduğu saptanmıştır. Bunların yanı sıra, idrar yolu enfeksiyonlarına menopoz sonrası dönemde de sık rastlanmaktadır.







