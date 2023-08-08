'İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam yapıldı?' sorusu İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı zam sonrasında gündeme geldi. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam kararı verildi. Peki, Metrobüs, tramvay, metro, İETT otobüs tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu? Aylık abonman ne kadar? İşte metrobüs, marmaray en uzun ve en kısa mesafe ücretleri