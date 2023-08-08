Aylık abonman
İETT, metro ve metrobüs tarifelerini de kapsayan yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Ulaşım zammı ile birlikte aylık abonman (akbil) ücreti ne kadar oldu?
AYLIK ABONMAN (AKBİL) FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında,
Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.