|
Özgün

İETT aylık abonman (akbil) ücretlerine zam geldi! İşte yeni abonman (akbil) fiyatı

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemi çerçevesinde toplandı. İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması ile tam ve öğrenci aylık abonman (akbil fiyatları da güncellendi. Peki, İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı aylık abonman (akbil) ücretleri ne kadar olacak?" İşte detaylar...

13:48 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Aylık abonman

Aylık abonman

İETT, metro ve metrobüs tarifelerini de kapsayan yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Ulaşım zammı ile birlikte aylık abonman (akbil) ücreti ne kadar oldu?

AYLIK ABONMAN (AKBİL) FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında,

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.



#aylık abonman
#akbil
#iett
#aylık abonman bilet
#aylık bilet
#akbil fiyatı
#akbil ücreti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?